處理華航人事？ 蘇揆：未到時候

2019-02-16

〔記者黃欣柏、鍾麗華、謝武雄、許倬勛／綜合報導〕華航勞資爭議終於在前晚落幕，行政院長蘇貞昌昨在立法院表示，很感謝各方努力讓事情平和解決，事後一定會做檢討。對於媒體追問是否追究華航高層的責任，蘇則表示，爭議落幕後還有很多事情要處理，「還不是談人事的時候。」

感謝勞資理性與各方努力 一定會做檢討

蘇揆指出，針對勞資雙方提出的不同意見，行政院第一時間就已掌握，最終也感謝雙方理性圓滿處理，讓事情平和落幕。蘇說：「官員第一時間跳出來並不是最好。」他強調，最後能圓滿達成「秉持飛航安全」、「勞動條件優化」及「公司競爭力不減少」三原則，非常感謝各方努力。

在施政總質詢時，時代力量立委洪慈庸詢問誰該為罷工事件負最大責任？蘇揆答詢回應，勞資雙方及交通部等單位都已盡力把傷害降到最低，但還是很遺憾造成旅客春節不便，事後一定會檢討，但「還不是談人事的時候」。

林佳龍：如釋重負 鄭文燦：上了寶貴一課

同樣為了罷工事件奔走，交通部長林佳龍表示：「如釋重負。」只希望華航能藉由這次教訓，對制度與人事進行更全面的改革，做好旅客及旅行社的補償等事後復原工作。

林佳龍強調，事件順利落幕是團隊合作的成果，「我們是一個台灣隊，角色也許有分台前、幕後，但都做了很多溝通」，除了他與總統蔡英文、蘇揆、行政院副院長陳其邁及桃園市長鄭文燦間的緊密協調，也包括勞動部的協助與民意代表、社運前輩的穿針引線，未來執政團隊一定會再做全盤檢視，聽取各界意見。

鄭文燦表示，此次勞資及社會都付出巨大代價，上了寶貴一課，機師工會與華航各退一步，用對等協商取代持續罷工，是不容易的成果，也為台灣立下里程碑。華航與機師工會有三年半的和平期，能透過對話協商解決，是一個好的開始。

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