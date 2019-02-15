蘇貞昌談兩岸：不要想錢忘了主權

2019-02-15 12:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天首度到立法院備詢，在回覆親民黨立委周陳秀霞提問的兩岸論述時強調，「不要想錢而忘了主權」，中國再怎麼繁榮，「再大的商業人士一天就不見、再漂亮的電影明星也會隨時被抓去關」，政府守護台灣主權絕不讓步。

蘇揆說，台灣對兩岸關係是充滿善意，希望雙方在對等、尊重、互惠、互利下互動 ，但中國領導人習近平毫不客氣，直接講明，九二共識就是一個中國、就是一國兩制，還提出「一國兩制台灣方案」，這不是台灣不互動，而是中國要併吞台灣、侵略台灣。

蘇揆指出，守護台灣主權，是台灣人民一致的要求，他希望中國能善意對待，不要一心只想併吞台灣，這違反台灣民意與利益，政府絕對會守護主權，也希望政治人物、公眾人物的言行還是以台灣利益最優先。

周陳秀霞問，要提出什麼新論述作為兩岸交流的基礎？蘇揆答，跟中國提論述沒有用，「同意一個中國都不用論述，它（指中國）最高興，但能夠這樣嗎？我們絕不容許。」現在中國的「一國兩制台灣方案」已經啟動，還要跟各界和平協商，當年中國內戰時的統一戰線來了。大家今天在台灣安全、努力的生活，絕不容許在我們這代被中國併吞過去。

對「一中各表」的看法，蘇揆說，「國民黨大官小官到那邊去（指到中國），一句話也不敢說，可以說，就要公開說。」習近平已經說，九二共識就是一國兩制，把台灣變成中國的。希望中國做為大國，就要有信心，不要只想對付這麼小的台灣，台灣2300萬人已過慣民主自由的生活。

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