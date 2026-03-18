可愛爆擊！單純阿金「認真邀玩」掃地機器人 萌翻14萬網友

可愛爆擊！單純阿金「認真邀玩」掃地機器人 萌翻14萬網友2026/03/18 20:28 即時新聞／綜合報導
日本一名飼主分享，他在瀏覽掃地機器人的監視器紀錄時，驚喜發現愛犬跟掃地機器人的趣味互動。（圖擷取自@northernKantoTK 社群平台「X」）
隨著科技進步，越來越多人喜歡買功能便利的家電，減輕自己維持居家環境的負擔。日本一名飼主分享，他為減少親自打掃次數，買了一台具監視器功能的掃地機器人回家，沒想到他瀏覽監視器紀錄，發現竟拍到自家寵物黃金獵犬，認真邀請機器人一起玩耍的可愛互動，影片曝光後，也瞬間萌翻一票網友。
社群平台「X」（前Twitter）名為「北関東の鷹 ゴールデンレトリバーとの暮らし」的日本網友，昨（17）日分享一支16秒的監視器畫面。影片顯示，掃地機器人準備開工，卻被家中調皮的黃金獵犬用身體堵住，期間還不斷擺出狗狗特有的邀玩動作，似乎把對方當成可以陪玩的新朋友。原PO對此讚嘆，自己買掃地機器人真的是正確決定。
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影片一出，吸引超過300多萬人次瀏覽、14萬人按讚，被萌翻的網友紛紛笑說，「好想帶牠出門玩」、「意想不到的超萌功能」、「充滿可愛爆擊的影片」、「好單（呆）純（蠢）的阿金」、「難得一見的絕佳角度！」、「肉嘟嘟的小臉蛋被拍得一清二楚」、「這是世界上最可愛的監視器畫面」、「阿金︰你是誰？要來玩嗎？陪我玩嘛！」、「一邊打掃一邊捕捉狗狗的可愛瞬間，我突然想要一台掃地機器人了」。
ロボット掃除機を導入したおかげで掃除の手間が減ったのは言わずもがなですが、愛犬の可愛いシーンを納めることも出来るので、購入して正解でした☺️#ゴールデンレトリバー pic.twitter.com/A29w768bGI— 北関東の鷹????ゴールデンレトリバーとの暮らし???? （@northernKantoTK） March 17, 2026