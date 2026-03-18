可愛爆擊！單純阿金「認真邀玩」掃地機器人 萌翻14萬網友

日本一名飼主分享，他在瀏覽掃地機器人的監視器紀錄時，驚喜發現愛犬跟掃地機器人的趣味互動。（圖擷取自@northernKantoTK 社群平台「X」）

隨著科技進步，越來越多人喜歡買功能便利的家電，減輕自己維持居家環境的負擔。日本一名飼主分享，他為減少親自打掃次數，買了一台具監視器功能的掃地機器人回家，沒想到他瀏覽監視器紀錄，發現竟拍到自家寵物黃金獵犬，認真邀請機器人一起玩耍的可愛互動，影片曝光後，也瞬間萌翻一票網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「北関東の鷹 ゴールデンレトリバーとの暮らし」的日本網友，昨（17）日分享一支16秒的監視器畫面。影片顯示，掃地機器人準備開工，卻被家中調皮的黃金獵犬用身體堵住，期間還不斷擺出狗狗特有的邀玩動作，似乎把對方當成可以陪玩的新朋友。原PO對此讚嘆，自己買掃地機器人真的是正確決定。

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影片一出，吸引超過300多萬人次瀏覽、14萬人按讚，被萌翻的網友紛紛笑說，「好想帶牠出門玩」、「意想不到的超萌功能」、「充滿可愛爆擊的影片」、「好單（呆）純（蠢）的阿金」、「難得一見的絕佳角度！」、「肉嘟嘟的小臉蛋被拍得一清二楚」、「這是世界上最可愛的監視器畫面」、「阿金︰你是誰？要來玩嗎？陪我玩嘛！」、「一邊打掃一邊捕捉狗狗的可愛瞬間，我突然想要一台掃地機器人了」。

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