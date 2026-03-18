機器人大鬧美國海底撈拍桌狂舞 3員工攔不住 網笑：人工智障？

美國加州海底撈火鍋店的跳舞機器人失控暴走，出動3名店員也拉不住。（本報合成，擷取自X）

繼中國人形機器人店員「拆貨架」後，美國加州的海底撈火鍋店也傳出機器人「暴走」事件。近日社群平台瘋傳一段驚險又逗趣的影片，位於加州聖荷西（San Jose）的海底撈門市，一台穿著《動物方城市》主角圍裙的服務機器人，在進行舞蹈表演時突然失控，不僅差點「掀桌」，連出動三名店員都一度無法制止。

據了解，這台機器人原本正配合音樂進行娛樂表演，卻疑似因系統故障突然向前猛衝，撞翻餐桌上的餐具，手上還沾滿疑似醬料的不明液體。畫面顯示，一名店員試圖緊抓機器人的「衣領」將其制伏，但機器人仍「不屈不撓」地持續原地跳舞並四處亂撞，隨後又有兩名員工加入「圍捕」行列，卻因找不到關機開關，任由機器人瘋狂舞動了一分多鐘才停止。

請繼續往下閱讀...

根據《8視界新聞》 報導，現場用餐顧客笑稱，這場混亂並沒有造成實質財物損失，「只有帶來滿滿的樂子」。事後，餐廳將這台「起肖」的機器人移至門口站崗，不再參與舞蹈表演。

影片曝光後引發全球網友熱議，紛紛嘲諷：「人工智慧發展必經的『人工智障』階段」、「機器人也有感情：老子再也做不下去了！」、「如果當時沒人制止，它會不會把整間店拆了？」、「上不了春晚在鬧脾氣吧」、「看來十分貫徹『要打，到練舞室打』的精神」、「連機器人都能堅持表演藝術精神，你憑什麼放棄」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法