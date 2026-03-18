康寶濃湯「每天1組邪教配」 網激喊：這不是有社會共識的吃法

康寶濃湯官方帳號分享各種邪教吃法，吸引網友注意。（圖擷取自@knorrtw社群平台「Threads」）

看過泡麵加布丁，有沒有看過康寶火腿玉米濃湯加布丁的吃法？這是康寶濃湯官方帳號在社群平台「Threads」發的「每天一組邪教配，直到法務喊停」，篇篇都讓網友貼出蔡英文哏圖「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」、「帶著你的廚餘滾出地球，現在！馬上！」目前3篇總共累積瀏覽數高達58萬次。

首篇「受害食物」是統一布丁，當冰涼Q彈的布丁碰上玉米濃湯會蹦出什麼新滋味呢？雖然這篇康寶濃湯的法務並沒有來關切，但吸引到連鎖超商7-11的小編留言貼圖，遮住布丁視角，配字寫道「乖，我們不看」，也有網友好奇，先不說好不好吃，想知道布丁會沉下去還是浮起來。

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第2篇受害組合為義式番茄蔬菜湯與法式檸檬塔，康寶小編示範先將檸檬塔搗碎，再倒入番茄蔬菜湯，塔皮的奶油香豐富了湯頭的層次，檸檬的酸帶出番茄的靈魂，提醒大家「不要隨便嘗試，我怕你會愛上歐洲下午茶的錯覺」，引來連鎖超商全家小編留言「留康寶法務看」。

第3篇邪教搭配為港式酸辣濃湯配可口可樂，將可口可樂倒入酸辣湯中，康寶小編形容「像是國中福利社的失控組合」，喝下去直接進入另一個次元，氣泡感把酸度刷到最頂，口中的辣不是辣，是「台式氣泡特調」，提醒I人千萬不要帶這份特調去酒吧，否則會有一堆人圍著你。

「酸辣濃湯配可樂」是難得有網友曾嘗試過的，提到「小時候很喜歡氣泡飲料泡飯讓平淡無奇的營養午餐更澎湃，雪碧、芬達、可樂、紅茶、綠茶都合適」，直到被家長發現才被勒令禁止。也有人推薦酸辣湯5人份加58度高粱酒1茶匙左右超級好喝，高粱的香氣搭配酸辣的口感超搭。

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