2/24國際討厭香菜日！小英掀「香菜大戰+網路迷因」網熱議

每年2月24日是「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day），各國社群媒體在這天都會出現大批擁護與厭惡香菜的民眾，進行激烈論戰。同樣會因香菜開戰的台灣網友，有的調侃今日中午發生的地震是香菜在抗議這個節日，有的則另回憶前總統蔡英文從去年1月至今，促使多少香菜大戰與網路迷因誕生。

據了解，蔡英文卸任後除了熱衷與愛犬一起爬山健身，也相當喜歡在社群平台Threads「海巡」各國民眾的貼文，親民又幽默的留言更時常成為網路熱門話題。不僅如此，身為著名「香菜控」成員的蔡英文，一旦看到與香菜有關的文章，會順手留下令人拍案叫絕的總統級金句，甚至還因此被網友製作成萬用的網路迷因或表情包。

像是去年5月，蔡英文出訪歐洲立陶宛期間，參觀當地與台灣合作新創農業科技公司Leafood，事後她秀出她享用Leafood特製的「綠拿鐵」照片，還打趣這款飲品唯一美中不足的地方是「沒有加香菜」。去年12月20日，有網友分享濃脆花生醬口味的冰淇淋，很適合塞入滿滿香菜一起享用，更曬出實測影片，衝擊感十足的畫面不僅轟動全網，還釣出蔡英文寫下被各國網友瘋傳的「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。

去年12月28日，南韓網友曬出數張台灣零食、街景、手搖飲等照片，還分享自己特別喜歡的滷肉飯配料，結果意外吸引蔡英文關注，甚至推薦她「加兩倍的香菜」，直言這種吃法會很有台灣味。今年2月1日，台灣美食部落客秀出一道加入芋泥、三色豆、香菜與珍珠奶茶的義大利麵，奇葩組合引爆萬人議論，蔡英文也現身留言說：「加在義大利麵裡面……這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解。」

另外，同為「香菜控」的副總統蕭美琴，今年2月17日到彰化發送新年福袋，在北斗鎮享用到非常豐盛的香菜全餐，她事後曬出一杯使用100%香菜汁製成的「香菜魔人」飲品，迅速吸引蔡英文回應︰「這也給我來一杯，雙倍濃❤️」；2月20日，一名網友為了測試台灣人底線，故意發出一張含有小黃瓜、花生、滷肉與肉鬆的配料照，意圖掀起傳統米糕吃法大戰，結果被蔡英文指出「你這米糕沒有放香菜」，瞬間點燃全新戰場。

目睹蔡英文熱情推廣香菜的網友們，除了將其發言製作成各種網路迷因，還輪番留言吐槽說，「香菜英文是cilantro」、「卸任前：蔡英文；卸任後：香蔡英文」、「身為總統居然喜歡香菜，難怪2024選不上」、「我擔心世界從『看見台灣』到『覺得台灣難以理解』」、「居然叫人吃香菜，我後悔當初投給小英了，下次再也不投了（X」、「小英總統是我最愛的總統ㄟ，怎麼這麼愛『香菜』成代言人啦！」、「我向來深信蔡英文外交事務的所有判斷和作為，精準又穩健，但現在我第一次產生懷疑」。

