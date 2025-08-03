霍金末日警告恐成真？哈佛科學家：敵意外星UFO12月接近地球

已故理論物理學家史霍金生前多次警告，主動接觸外星文明可能為人類帶來災難性的後果。（路透資料照）

2025/08/03 12:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕哈佛科學家近日警告，1顆神秘星際物體將於今年12月逼近地球，其性質可能具有「敵意」，讓人聯想到已故物理學家霍金（Stephen Hawking）對人類主動接觸外星文明的末日預言。

英國《每日郵報》2日報導，霍金生前多次警告，與外星生命接觸恐為人類帶來災難。他曾以「哥倫布與美洲原住民的遭遇」作為比喻，強調高等文明與初等文明的接觸史並不愉快，並主張人類「不該回答任何來自外星的訊號」。

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而哈佛大學天體物理學家勒布（Avi Loeb）近日在論文中，將此一抽象警告與具體事件連結。他主張，1個名為3I/ATLAS的星際物體並非一般彗星，而極可能為人造飛行器。勒布警告，若此假說成立，人類必須立即思考防禦方案。

根據勒布的分析，3I/ATLAS自6月底被發現以來，其飛行速度與軌跡皆異於自然天體。它將於12月17日最接近地球，預計以每秒超過66公里（約每小時24萬公里的速度掠過太陽系。

勒布在論文中強調，若該物體為敵意探測器，其後果對人類「可能極為可怕」。他的警告，無意間也呼應了霍金所謂「應保持低調」的主張，再度喚起科學界對主動尋找外星文明風險的反思。

報導指出，儘管主流天文學界多數仍認為3I/ATLAS是1顆巨型彗星，但勒布的論點已成功引發公眾與科學界的激烈討論。此事件也折射出，在面對宇宙未知時，人類的科技探索與自身存亡之間的倫理與風險拉鋸。

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