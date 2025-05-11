台北動物園石虎寶寶命名活動 「 2候選名太ㄎㄧㄤ」在日本爆紅

台北市立動物園日前為2隻石虎寶寶舉辦命名活動（右），有台灣網友以日本網路迷因「野獸前輩」（左）的諧音來提名，結果獲得超高人氣支持，甚至因此還紅到日本。（圖擷取自社群平台「X」、台北動物園提供，本報合成）

2025/05/11 18:32

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台北動物園再添2石虎寶寶 萌樣曝光等你來命名

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園於7日宣布，石虎媽媽「春捲」在今年3月22日平安誕下「雙姝捲」，2隻雌性石虎寶寶已完成初次健檢，園方慶賀母親節之際，也邀請民眾一起為牠們命名。然而，在眾多候選提名中，有2個充滿網路迷因的名字，其含義「太過特殊」，不僅笑翻一票台灣網友，甚至還意外紅到了日本！

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據了解，台北市立動物園從5月7日至10日，邀請民眾在臉書粉專留言提名「心中最適合小石虎的名字（一組2個）」，並簡述命名緣由或祝福。園方提到，屆時留言按讚數最高的前2組，將進入最終候選名單，並和保育員團隊、生物多樣性研究所「石虎保育大使阿虎加油 」與和泰集團這3組種子選手，一起進行角逐。

貼文一出，高達上千名網友爭相留言，還吸引迷因控「南投基督教醫院」粉專小編（南基小編）參與。起初南基小編留下「野壽&仙貝」這組名字，因諧音與日本經典日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫》的網路迷因「野獸前輩」相似，吸引破千人點讚支持，未料此事後被院長得知，雙方商量過後主動刪除，但仍有其他網友留言相似的名字。

截至提名時間結束前，以「野獸&仙貝」獲得4700多票坐穩按讚冠軍。消息一出，不僅引起大批台灣網友關注，這組名字更紅到日本，並掀起日本網友們熱烈討論，「這是天災」、「野生 ↑ 野獸 ↓」、「這是真的嗎？！」、「淫夢 VS. BanG Dream」、「原來『先輩』的中文發文跟『仙貝』很像」、「看來homo在台灣也很受歡迎呢！」。

同時也有不少台日網友擔憂，這組惡搞意味十足、充滿「唐突惡臭」的名字，是否適合給2隻呆萌可愛、未來會被野放回大自然的雌性石虎寶寶。對此，台北市立動物園早在提名貼文發布時，就曾在文末特別註記「主辦單位有權力取消不雅命名納入資格」，目前園方尚未公布最終排名結果，台日網友正在一同等待園方揭曉入選名字。

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