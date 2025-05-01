今天是「114年5月1日星期4」 台灣網友壞笑︰史上最臭的一天！

引起台灣網友熱議的數字「114514」，源自於2001年發行的經典日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫》系列的劇中台詞。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/01 20:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是51勞動節，不少勞工朋友可以在這個國定假日好好休息。然而，有不少台灣網友注意到，今天也可以寫成「民國114年5月1日星期4」，而這組數字的日文諧音，恰好與「某個」知名網路迷因有關，讓一票調皮的台灣網友熱烈發文歡慶，更笑說今天會是「史上最臭的一天」。

據了解，引起台灣網友熱議的數字「114514」，源自於2001年發行的經典日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫》（真夏の夜の淫夢）系列，第4章《昏睡強姦！化為野獸先輩》裡面的一句台詞「いいよ！こいよ！」，日文諧音「114514」，成為熱門網路流行語，甚至衍生出許多風靡全球的各種二創網路迷因。

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事實上，早在去年就有台灣網友在社群平台Threads發文吐槽，如果在「民國114年5月1日星期4」去換證件，就可以獲得「史上最臭的證件」，如果錯過這一天，下次既得登到1000年後。貼文曝光後，吸引110多萬人次瀏覽、7700多人按讚，不僅讓「114514」一詞再度爆紅，也讓大批網友直喊非常期待這一天到來。

臉書、PTT、Threads、噗浪（Plurk）、X（前Twitter）等社群平台，都有大量台灣網友或淫夢民發文歡慶這一天，甚至長期關注國內外網路熱門議題的台灣部落客「好色龍」、熱衷以迷因製作科普衛教資訊的「南投基督教醫院」小編、非官方的台灣《寶可夢》粉絲團等知名單位，也陸續發文或留言提到這一天。

網友們則笑說，「唐突惡臭」、「惡臭之日」、「獸族紀念日」、「兩週的前夜祭」、「記得喝午後紅茶」、「還有114/5/14喔」、「好時代，來臨力！」、「19:19分開始狗叫」、「今天空氣充滿惡臭」、「噗嘰啪（翻日曆的聲音」、「好日子還有一個一個一個啊」、「說到這組數字就能想到野獸前輩路卡利歐」。

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