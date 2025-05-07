台北動物園再添2石虎寶寶 萌樣曝光等你來命名

台北動物園救傷石虎媽媽「春捲」3月22日誕下第3胎，是一對頭好壯壯的姊妹花。（圖由台北動物園提供）

2025/05/07 11:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園石虎媽媽「春捲」傳好消息！園方今（7日）宣布，「春捲」3月22日平安誕下「雙姝捲」！2隻一個半月大的雌性石虎寶寶已完成初次健檢，都是頭好壯壯的小石虎，未來也將加入林業與自然保育署統籌的野放計畫。園方慶賀母親節之際，也邀請民眾一起來為可愛的石虎寶寶命名。

台北動物園透過林業與自然保育署野生動物救傷收容平台，與生物多樣性研究所合作石虎保育繁殖計畫，「春捲」2021年因遭受車輛撞擊後留下後遺症，石虎爸「呆頭鵝」則是2024年因受傷失去右後肢，兩隻石虎都經救治後評估無法野放，而轉由台北動物園保育研究中心收容。

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園方指出，照養團隊基於遺傳多樣性考量，決定試著讓「春捲」與新收容的「呆頭鵝」配對，幸運地傳出好消息，「春捲」在3月22日順利產下2隻石虎寶寶，這也是她的第3胎，得心應手的把2隻石虎寶寶照顧得頭好壯壯。

園方5月5日為2隻石虎寶寶進行形質測量並確認性別，都是可愛的小女生，寶寶們也都十分健康且活力充沛，在形質測量過程中不斷威嚇獸醫及保育員，保持野生動物不親近人的特質。「春捲」的第3胎寶寶們也會追隨哥哥姊姊們的腳步，將在牠們4個月大後前往生物多樣性研究所進行野放前訓練，為翻轉物種瀕危趨勢開拓石虎域內（野外）族群的未來。

台北動物園也邀請民眾，一起為石虎寶寶命名送上祝福，即日起至5月10日止，可至台北動物園臉書留言提名一組2個小石虎名字，並簡要敘述命名的緣由或祝褔，活動截止留言區按讚數最高的前2組可以進入最終「候選名單」，與動物園石虎照養團隊提名的「捲心蛋」和「捲心糕」；生物多樣性研究所提名的「捲毛」和「捲尾」以及推動「臺灣原生動物守護計畫」的和泰集團的提名組，共同角逐小石虎的最終名字，參與提名者還有機會抽中和泰汽車提供的「虎力」小物。

園方5月5日為兩隻石虎寶寶進行形質測量並確認性別，都是可愛的小女生，寶寶們也都十分健康且活力充沛，在形質測量過程中不斷威嚇獸醫及保育員，保持野生動物不親近人的特質。（圖由台北動物園提供）

園方5月5日為兩隻石虎寶寶進行形質測量並確認性別，都是可愛的小女生，寶寶們也都十分健康且活力充沛，在形質測量過程中不斷威嚇獸醫及保育員，保持野生動物不親近人的特質。（圖由台北動物園提供）

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