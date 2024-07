外星人造訪？柏林上空驚現「神秘黑圈」 詭異飄浮影片瘋傳

2024/07/07 18:44

黃筱薇/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕德國首都柏林(Berlin)的上空日前突然出現一個「神秘黑圈」,不僅形狀巨大、輪廓非常清楚,且在空中飄浮好一陣子都沒散去,目擊民眾將畫面拍下後分享到網上,立即在社群媒體瘋傳。許多網友紛紛對這個神秘黑圈,提出各種揣測或爭論背後成因,更有人提出可信度較高的解釋。

綜合外媒報導,一個名為「這就是柏林」(Das ist Berlin)的社群帳號本月4日在IG發布一段影片,指出柏林3日晚間的天空上,突然出現一個超巨大的黑色煙圈,且無論從哪個角度看,都能清楚看到它的蹤跡,「要麼是外星人現在想去Berghain(當地知名夜店玩),要麼就是上帝在抽水煙。」

影片曝光後,吸引超過60萬人次瀏覽,並在網上掀起熱烈討論,有人認為是成群排成圓圈狀的鳥群,也有人猜測是政府的陰謀,甚至有人說是外星人造訪。在五花八門的各種揣測中,有一位名為「@030josef」的網友提出理性的推測,指出可能是附近會在製造過程產生「煙塵」或「廢氣」的重工業,或施放煙火表演所導致的。

「@030josef」指出,日前以放煙火聞名的搖滾樂隊雷姆斯汀(Rammstein),正好在當天進行排練,這很可能就是這個黑色煙圈的由來。另外,社群平台「X」(原推特)一個名為「JoachimHofmann9」的網友,也在4日上傳一張照片,指出有一棟建築物的房間爆出紅色火球,才導致黑色煙圈緩緩升空。

