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外星人造訪？柏林上空驚現「神秘黑圈」 詭異飄浮影片瘋傳

德國首都柏林（Berlin）的上空，在日前突然出現一個「神秘黑圈」，不僅形狀巨大、輪廓非常清楚，且在空中飄浮好一陣子都沒散去。（圖擷取自@dasistberlinbitch IG，本報合成）

德國首都柏林（Berlin）的上空，在日前突然出現一個「神秘黑圈」，不僅形狀巨大、輪廓非常清楚，且在空中飄浮好一陣子都沒散去。（圖擷取自@dasistberlinbitch IG，本報合成）

2024/07/07 18:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國首都柏林（Berlin）的上空日前突然出現一個「神秘黑圈」，不僅形狀巨大、輪廓非常清楚，且在空中飄浮好一陣子都沒散去，目擊民眾將畫面拍下後分享到網上，立即在社群媒體瘋傳。許多網友紛紛對這個神秘黑圈，提出各種揣測或爭論背後成因，更有人提出可信度較高的解釋。

綜合外媒報導，一個名為「這就是柏林」（Das ist Berlin）的社群帳號本月4日在IG發布一段影片，指出柏林3日晚間的天空上，突然出現一個超巨大的黑色煙圈，且無論從哪個角度看，都能清楚看到它的蹤跡，「要麼是外星人現在想去Berghain（當地知名夜店玩），要麼就是上帝在抽水煙。」

影片曝光後，吸引超過60萬人次瀏覽，並在網上掀起熱烈討論，有人認為是成群排成圓圈狀的鳥群，也有人猜測是政府的陰謀，甚至有人說是外星人造訪。在五花八門的各種揣測中，有一位名為「@030josef」的網友提出理性的推測，指出可能是附近會在製造過程產生「煙塵」或「廢氣」的重工業，或施放煙火表演所導致的。

「@030josef」指出，日前以放煙火聞名的搖滾樂隊雷姆斯汀（Rammstein），正好在當天進行排練，這很可能就是這個黑色煙圈的由來。另外，社群平台「X」（原推特）一個名為「JoachimHofmann9」的網友，也在4日上傳一張照片，指出有一棟建築物的房間爆出紅色火球，才導致黑色煙圈緩緩升空。

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