〈南部〉百年「三友榕」病了 里港師生繫黃絲帶祈福

2019-06-26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「校長！老榕樹好奇怪，掉落的都是綠葉！」，屏東縣里港國小學生掃地時發現異狀，校方請來福田樹木保育基金會協助，經診療發現校內近百年歷史的三棵連榕「三友榕」染上褐根病，本月初樹醫團隊進駐醫治，昨天師生、校友齊聚樹下，為老榕樹綁上黃絲帶祈福。

樹醫團隊將花6週醫治

福田樹木保育基金會執行長邱慧珠說，老樹佔地遼闊，約達一百五十平方公尺，醫治工程艱難，樹醫團隊訂出診治計畫，首先進行樹冠清理及刪枝修剪，減低老樹支撐荷重，再來是架設支撐，避免重心不穩，第三步是切除樹體感染部位，進行殺菌、研磨、修整及保護作業；染病部位切除後，引導氣根向下生長，補足染病切除側之根系，同時拉設遮陽網及自動微霧灑水系統，避免樹木缺水，工期需六週。

校友、在校生為樹打氣

里港國小校長陳奇男指出，三棵榕樹盤根交錯，宛如三個孿生兄弟友愛扶持，因此命名為「三友榕」，矗立在里港國小近百年，是社區民眾珍貴的共同記憶，老樹原本樹勢茂密，不料去年底開始無預警落葉、多處乾枯，經確診為俗稱「樹癌」的褐根病，令人憂心。

里港國小配合老樹治療規畫一系列生命教育，昨天邀請年逾七旬的校友們回校，在校生們朗讀祈福文章、繫上黃絲帶，並演奏小提琴加油集氣，「希望三友榕爺爺早日康復」。

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