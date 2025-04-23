距離罷免二階連署門檻差3千份 台中罷免江啟臣領銜人淚崩稱「一定可以過關」

台中市罷免「艱困選區」罷團領銜及發言人，呼籲選民在最後關頭不要讓先前努力白費。（記者黃旭磊攝）

2025/04/23 11:07

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離中央選舉委員會規定二階連署期限倒數9天，台中市罷免藍委江啟臣、顏寬恒及楊瓊瓔的罷團領銜及發言人3名媽媽聯合公布連署張數及期限，中八選區「一罷擊臣」領銜人廖芝晏淚崩表示，志工非常辛苦常遭到咆哮謾罵，很努力、很努力走到這裡，剩最後一哩路，拜託大家陪我們堅持下去，一定可以過關不要讓先前努力白費。

女力護國計畫發言人嚴雯馨上午前往台中市全面罷免協會陪中二「解顏團隊」總召曾小姐、中三「拒瓔團隊」發言人Connie及「一罷擊臣」領銜人廖芝晏對外表示，3名罷團領導人都是媽媽，勇敢站出來高喊「慈母守中縣、連署築防線」，拜託選民在二階連署期限倒數9-10天期限，踴躍連署罷免不適任立委，全力協助「艱困選區」連署過關。

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曾小姐說，中二選區罷免二階連署達標門檻是30278份，目前收到2萬5千份，還差6千多份連署才能達標；Connie說，中三門檻是26026份，目前份數約1萬7千份，相差約9千多份，呼籲民眾不要害怕被查水表、勇敢連署，不要說礙於人情壓力或「我投票就好」，希望長輩勇敢出來，只要一支筆就可以改變國會現狀。

廖芝晏說，中八選區門檻是21060份，目前收到1萬8千多份，僅剩3千份就可過門檻，再收到5千份就安全過關，「再3千份剩最後一哩路。」

廖芝晏不捨志工從一階提議以來常遭到「國民黨黑派盯哨」，當眾淚崩表示，選區人口老化，是台中保守選區，選民不敢光明正大、怕被看到，擺攤的每次都被檢舉，不斷在移位置，志工出門不斷被叫囂，常遭受到咆哮、謾罵，很努力、很努力走到這裡，剩最後一哩路，拜託大家陪我們堅持下去，一定可以過關不要讓先前努力白費。

中二「解顏團隊」、中三「拒瓔團隊」及「一罷擊臣」罷團領導人都是媽媽，高喊「慈母守中縣、連署築防線」。（記者黃旭磊攝）

中八選區「一罷擊臣」領銜人廖芝晏（圖）不捨志工辛苦，當眾淚崩。（記者黃旭磊攝）

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