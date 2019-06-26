〈南部〉《台東》搶攻熱氣球商機 延平赴鹿野拉客

2019-06-26

〔記者王秀亭／台東報導〕台灣國際熱氣球嘉年華二十九日起將在台東鹿野展開，預期帶來旅遊人潮，延平鄉民為了將熱氣球季人潮帶進部落，主動出擊，租下鹿野火車站前民宅，成立MITA（布農族語「我們」）伴手禮店，做為部落農特產及手工藝品展售平台，更提供延平鄉旅遊諮詢，協助推廣各部落遊程，就是要帶遊客走進延平鄉。

延平鄉布拉谷社會企業社負責人温源田表示，鹿野高台每年熱氣球活動，帶進大批人潮，緊鄰活動場地的延平鄉，近年雖然透過各種方案，強化部落產業，將在地農產製成各式加工品，各部落規劃部落遊程，甚至在鄉內成立展售平台，盼能把遊客從鹿野鄉拉進延平鄉，但成效有限。

温源田說，延平鄉不只有國內知名的紅葉少棒，有梅子、鳳梨、苦茶油等農產，及梅醋、Q梅、鳳梨果干等農產加工品，還有各式原住民編織品、陶土作品，卻苦無展售平台，與其在部落等著遊客上門，不如主動出擊。

在原住民族委員會經費補助下，布拉谷社會企業社到旅客進出頻繁的鹿野火車站旁設點。温源田說，MITA伴手禮店是一處展售平台，有紅葉少棒文物館的紀念品、延平鄉農特產、手工藝作品，還蒐集鄉內各部落推動的遊程、在地秘境等各項旅遊資訊，讓遊客在清晨、傍晚的熱氣球活動空檔中，走進鄰近的延平鄉作半日、一日部落微旅行。

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