〈南部〉迎觀光旺季 台東推10大必買伴手禮

2019-06-26

〔記者張存薇／台東報導〕到台東遊玩，可以買什麼回家分贈親友？台東縣政府首度舉辦「台東十大必買伴手禮」分享及抽獎活動，昨天公布結果，有五、六十年歷史、老字號「楊記地瓜酥」獲得第一名，與傳統民俗活動結合的「歐巴螞寒單餅」、創新口感的「青澤琪瑪酥」分獲二、三名。

交觀處臉書粉專留言推薦 楊記地瓜酥奪冠

縣府交通及觀光旅遊處指出，台東縣政府舉辦十大必吃、十大必去、十大必玩等分享活動，首度推出「十大必買伴手禮」推薦，網友透過在「Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁留言推薦，共吸引二八一零人參與，有效留言二二零六則，共有五十五種伴手禮獲推薦，最後選出前十名分別為楊記地瓜酥、歐巴螞寒單餅、青澤琪瑪酥、池上米、池上米乖乖、陳記麻糬、池上米餅、封仔餅、陳家麻糬、連成記地瓜酥。

前十大中，除遊客喜愛的各家地瓜酥被點名外，米製品也深受歡迎，其他包括，紅藜穀物棒、綠島鮪魚醬、關山花生糖、洛神花蜜餞、臍橙，其他品牌的地瓜酥等都有網友推薦。

交觀處長江慧卿表示，七月進入台東觀光旺季，因此整理出伴手禮名單、供遊客參考，此外，交觀處七月起，每月陸續舉辦米苔目、飲料店、甜點、美食、必去景點、必去活動等網路留言推薦分享票選，民眾參與還有機會抽到在地好禮，也讓遊客更了解台東好吃、好玩的特色。

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