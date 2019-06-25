〈北部〉迎暑假旺季 司馬庫斯暫停封路

2019-06-25

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕熱門景點新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，聯絡道道路品質改善工程預計自七月一日起到八月三十一日暫停封路施工，所有車輛都能直接開到部落；族人近日特別打造一座新觀景台迎賓，近可鳥瞰部落全貌，遠可眺望雪山山脈，提供旅客欣賞迷人的景致！

位於尖石後山的司馬庫斯部落，因聯絡道路面損壞嚴重，經地方爭取，獲前瞻基礎建設計畫核定約一點一七億元辦理改善工程，去年十二月初開工採全線封閉施工，僅開放例假日，安排遊客自工區前改搭接駁車進入部落。因應暑假旅遊旺季，公所、部落和施工單位協調暫時停工。

7月起聯絡道停工2個月

尖石鄉公所表示，司馬庫斯聯絡道七到十六公里的改善工程，自部落終點的道路末端開始施工，迄今已完成近十公里。為兼顧工程品質和部落觀光，逢寒、暑假及連假等旅遊旺季，即協調暫時停工，這次暑假的停工時間是七月一日到八月三十一日，整體工程預計今年底前完工。至於由原民會補助零到六公里的改善工程，則將接續復工。

司馬庫斯部落議會前總幹事巴杜表示，因配合聯絡道封路施工，假日遊客量較往年減少逾七成。暑假是部落旅遊旺季，且正值水蜜桃產季，但今年受到氣候影響產量銳減，只得關閉網路訂購宅配服務，僅供部落展售。

部落打造觀景台 可遠眺雪山

為了提升觀光品質，部落最近在教會上方建置一座觀景台。部落議會秘書拉互依說，站在觀景台上，近可鳥瞰整個部落，遠盼東方或東南方是傳統領域壯闊的雪山山脈，西南方則是新光、鎮西堡部落；北方是部落上方的三角點 「B’bu Sasaw 東泰野寒山」，夜晚是觀星的好地方！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法