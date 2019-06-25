〈北部〉《宜蘭》新城橋改建廿七日起封橋 不搭便橋

2019-06-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕連接宜蘭市、員山鄉的台七丁線新城橋，將展開改建工程，預計廿七日起封橋施工；封橋期間民眾得被迫繞遠路，縣府盼施工單位搭設便橋因應；不過，公路總局認為，搭設便橋工程至少延宕半年，且便橋狹窄、車速慢，和替代道路僅差三至五分鐘行車時間，不符效益，未將便橋納入考量；縣府說，希望施工單位再作研議。

公路總局︰ 搭便橋延宕工程 不符效益

新城橋原為雙向、單線車道，是宜蘭市與員山鄉的交通要道，因橋身老舊，公路總局推動改建工程，工程總經費近四億元，工程二月已動工，預計明年五月完工，改建路線總長約一．一四公里，雙向配置快、慢車道，提高交通安全性。

公路總局預計廿七日起封橋施工，車輛依照建議路線，從宜蘭市區往北或往南改道，但替代路線路程增加五至七公里，增加額外行車時間，縣府希望在不影響工期前提下，研議搭設便橋方便民眾通行；對此，公路總局昨坦言「有難度」。

指與替代道路相比 僅省五分鐘

公路局四區工程處表示，若走替代道路，從宜蘭市區到員山，南、北路線約需十及十二分鐘，若搭設便橋，受限於便橋寬度、時速限制，行車時間也要七分鐘，僅節省三至五分鐘，差異不大。

除行車時間節省不多，便橋涉及河堤安全與施工深基礎開挖，還要辦理計畫變更、增辦用地徵收等不確定因素；四工處初估，若搭設便橋，改建工程需延宕半年以上，還有夜間通行安全風險等需要考量。

宜縣府、立委陳歐珀都盼再評估

四工處認為，工程開始前就與地方討論，當時已決定便橋搭建不納入規劃考量，建議車輛改走替代路線。立委陳歐珀要求承辦單位應再將搭建便橋與否做最後評估。縣府秘書長林茂盛說，新城橋改建由公路總局負責，縣府仍希望在不影響工期下，針對便橋施工評估，同時也應加強宣導、溝通，以免產生民怨。

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