〈北部〉《桃園》泰雅帽造型 角板山天幕活動場7月完工

2019-06-25

〔記者李容萍／復興報導〕市府原住民族行政局去年十月分別斥資三千萬、一二一○萬元在復興區角板山公園、羅馬公路旁舊高遶國小校區興建角板山、高遶天幕活動場，兩項工程都預計七月完工。其中，角板山天幕活動場以RC基礎搭配鋼構的薄膜構造，頂蓋以白色薄膜為主體，薄膜上印有泰雅族部落的菱形圖騰，顯現原住民族的文化也為天幕增添亮麗外衣，整體外觀如同大頂的泰雅帽，十分吸睛，將成為角板山打卡新地標！

原鄉首處天幕 舞台音響齊全

市長鄭文燦昨視察角板山天幕活動場興建進度表示，市府積極推動空間活化，在都會區陸續設置多個天幕球場，而經驗顯示，加蓋天幕的球場使用率平均成長六至八成，市府首度在原鄉打造角板山天幕活動場，面積達一千五百平方公尺，可容納八百人，配合天幕造型設置弧形舞台，具有表演舞台、燈光及音響設備，功能更多元。

興建成本 較都會區多近5成

鄭文燦說，角板山天幕活動場與角板山公園周遭的自然景觀融合，具良好通風及採光，可望成為當地舉辦活動及居民休憩的首選場所；在復興區闢建天幕廣場非常不容易，所有工程必須經過水保審查，工程基礎結構要求也較嚴格，興建成本較都會區天幕廣場多出近五成，但只要當地民眾愛用，市府仍會尋覓合適場地，闢建新的天幕廣場。

原民局長林日龍表示，桃園市的原住民族人口數達七萬四千，散居十二個都會行政區及唯一的山地行政區復興區，過去，帽飾是代表原住民族的階級與地位，原住民族善於使用自然素材製作手工藝，又以藤編製品居多，泰雅帽是最具特色的藤製品，角板山的天幕就以泰雅帽為設計，不僅呈現原住民族文化的熱情，啟用後可望成為具地方特色的地標與新興的熱門打卡場所。

高遶活動場 配置標準籃球場

另，高遶天幕活動場面積約七百五十平方公尺，可容納五百人，場內配置一座標準籃球場，周邊也架設色彩繽紛的擋球網，結合坡面地形與自然環境融合，呈現原住民族文化的熱情，啟用後也將是羅馬公路上的特色地標。

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