〈北部〉《桃園》林管處復興分站招待所 打造「角板山故事館」

2019-06-25

〔記者李容萍／復興報導〕位於復興區角板山的新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所建於日治時期，二○○四年由市府文化局登錄為歷史建築，全棟格局保存完整，屋瓦、木樑柱仍多為原物，主要建材為上等台灣檜木，構造簡樸高雅，目前正由市府原住民族行政局委外進行全區景觀規劃細部設計，預計年底前發包。

市長鄭文燦昨勘察復興分站招待所再利用修復工程表示，復興分站招待所於日治時期落成，已約有九十年歷史，也是台灣林業發展過程中的重要遺跡，建物格局保存完整，二○○四年登錄為歷史建築，市府去年將其列入活化清單，爭取文化部五四○萬元補助，加上市府自籌款一○六○萬元，將以一千六百萬元推動再利用修復工程，工程項目包括建物防水及防潮、結構系統補強、蟲害防治、建置給排水系統、強化消防系統、重設電氣系統、增設無障礙設施等，工期約一年。

鄭文燦昨也宣布招待所名稱暫定為「角板山故事館」，希望恢復這棟歷史建物的昔日風華，未來用以舉辦展覽、介紹復興區林業、樟腦開發歷史、講座等多元文化活動，增加復興區旅遊新亮點。

鄭文燦說，市府正向交通部觀光局爭取設置北橫國家風景區，提出北橫風景區生態旅遊亮點計畫申請，希望爭取中央補助，沿著台七線，串聯大溪山城至達觀山、拉拉山等景點，改善沿途的旅遊休息站、展館等設施，提升桃園的觀光品質。

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