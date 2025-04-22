鼓勵赴中港澳自主登錄 邱垂正：赴中失蹤、強制拘留已82案

陸委會主委邱垂正今天在立法院受訪提醒，國人赴中國失蹤、被盤查或強制拘留的已達82案，因此陸委會鼓勵國人赴中前先行登錄，多一份登錄多一份保障。（資料照，記者田裕華攝）

2025/04/22 11:41

〔記者方瑋立／台北報導〕陸委會近期建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」鼓勵台灣民眾自主上網申報，陸委會主委邱垂正今天（22日）受訪提醒，至今國人赴中國，失蹤、被盤查或強制拘留的個案已達82案，因此陸委會鼓勵國人赴中前先行登錄，若需要緊急協助，政府可即時提供必要協助，多一份登錄多一份保障。

邱垂正今天在進入議場前受訪表示，陸委會赴陸港澳登錄系統都是鼓勵性（質），因為國人赴陸港澳，特別是中國大陸，透過找人或家屬來報案，稱親人失蹤、被盤查或強制拘留，個案已多達82案。

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因此，邱垂正呼籲，國人赴中要先登錄陸委會動態登錄系統，如果需要緊急協助，政府會即時給予必要協助，也感謝觀光署協助陸委會、各大旅行公會發出呼籲登錄的公告，「多一份登錄就多一份安全保障」。

另針對兩岸觀光若恢復「中資一條龍」，是否擔心重演利益壟斷？邱垂正說，陸委會一直堅持一定要透過觀光小兩會溝通協商，再來做開放的邏輯就在此。在過去開放觀光客時，常常有由特定業者壟斷利益的「中客一條龍」，造成國內業者反而不能從事優質觀光旅遊。

邱垂正強調，更嚴重的是由於中國現對台灣看不出有任何善意，陸客團又是由官方操縱控制，容易引起統戰操作，對台灣進行政治、經濟脅迫，即一般所謂「養套殺」，說斷就斷，讓業者血本無歸、哭訴無門，這並非開方觀光原意。

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