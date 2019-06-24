〈中部〉一期稻減產1成 公糧增購保農友收益

2019-06-24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣一期稻作收割近尾聲，受到葉稻熱病及春天氣溫偏高影響，收成減少逾一成，往年一分地收穫量一千八百台斤起跳，今年以一千六百台斤上下居多，因政府擴增公糧收購數量，嘉義地區由每公頃六千二百公斤調整為八千公斤，符合繳交公糧的農友收益衝擊不大，搶收致無法繳交公糧的農友則損失慘重。

葉稻熱病加春天氣溫高 收成減

嘉縣一期稻作面積一萬八千兩百多公頃，已收割一萬七千多公頃，期間幾波梅雨鋒面報到，幸好連續降雨天數最多三天，對稻作未造成太大影響，但部分農友憂心下雨致稻株倒伏，搶收未成熟稻穀，致青粒比例（十七％）過高、濕度（卅二％）超標，無法繳交公糧，因而蒙受不小的損失。

新港鄉農會總幹事陳永華說，今年暖冬又乾旱，春季氣溫也偏高，致一期稻作感染葉稻熱病情況嚴重，有些未能及時施藥者，難免影響到收穫量；一般而言，今年產量一分地大多在一千五百至一千七百台斤間，較往年最少一千八百台斤、兩千台斤以上，略遜一籌。

未熟稻難繳公糧 搶收者損失慘

民雄鄉農會總幹事涂文生表示，往年一期稻作因氣候關係，較二期稻收穫量高出一至兩成，不過今年氣候優勢並不明顯，也導致減產，還好因公糧收購量增加，價格獲得支撐，彌補減產對農民收益的衝擊。

公糧均價約23元 較市價高2成

嘉縣府農業處長許彰敏說，公糧計畫收購每公頃兩千公斤、每公斤廿六元，輔導收購每公頃一千兩百公斤、每公斤廿三元，餘糧收購每公頃四千八百公斤（原本三千公斤）、每公斤廿一‧六元，合計八千公斤，均價廿二‧九一元，較市場行情高出約兩成。

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