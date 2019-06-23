〈北部〉頭城國中校長遴選 議員批黑箱作業

2019-06-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨辦理第二階段校長遴選，頭城國中校長由現任南安國中校長林惠珠脫穎而出；不過，頭城籍縣議員蔡文益卻痛批，遴選「黑箱作業」，不符家長期待，不排除發動抗爭；縣府教育處指出，尊重遴選結果，會協助新校長與地方溝通。林惠珠說，會跟家長積極溝通，傳達辦學理念，爭取認同。

蔡文益：不符家長期待

宜蘭縣今年校長遴選，共有九名遴選委員由縣府指派，取消各校浮動委員，遴選學校的教師與家長代表失去投票權，只保有建議權；第一階段遴選是辦理現任校長轉任，已在一日完成。頭城國中原校長連志峯轉任宜蘭國中獲得通過，但林惠珠要轉任頭城國中，雖只有她一人報名卻意外落選。

林惠珠落選後再選上

教育處昨辦理第二階段的校長遴選，除現任校長，也開放候用校長報名，頭城國中校長遴選，除林惠珠、還有頭城國中總務主任徐紹玉及凱旋國中老師張謝玲共三人競爭；最終，由捲土重來的林惠珠獲得通過。

這個結果卻傳出家長不滿，縣議員蔡文益說，家長希望由在地人才擔任校長，林惠珠不但是外地校長，還是「二輪校長」，從來沒有校長落選後還可以再選上，讓人質疑縣府受到人情壓力，讓遴選變成黑箱作業，不排除與家長向縣府發動抗爭。

縣府：協助新校長與地方溝通

縣府教育處長王泓翔說，遴選規則訂的很清楚，學校家長與教師代表都可充分表達意見，沒有黑箱作業問題，遴選結果必須予以尊重，這也不是第一次首輪落選的校長在第二輪選上，教育處會輔導新校長，與在地好好溝通。

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