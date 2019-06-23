〈北部〉竹南崎頂子母隧道「有礙」 會勘年餘未改善

2019-06-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鐵路電氣化後，苗栗縣境留下不少廢棄隧道，經地方改造，成為觀光景點，如苗栗市功維敘、竹南鎮崎頂子母隧道。但苗栗縣無障礙關懷協會於一年多前發現，兩處休閒空間，對身障朋友暢遊有「礙」；經相關單位會勘，苗市功維敘已改善，竹南子母隧道仍「卡卡」。

崎頂子母隧道管理維護單位竹南鎮公所表示，可能因鎮長更替、團隊人事調整，未能確實掌握到此問題，因公所今年將編列預算改善該景區的樓梯、扶手等公設，將把無障礙空間缺失，納入計畫，明年一併改善。

竹南鎮崎頂「子母隧道」為台鐵舊海線崎頂一、二號隧道，建於西元一九二八年，長度分別為一百卅及六十七公尺，一長一短，因而得名；縣府在隧道周邊增設步道、瞭望平台，打造為「崎頂隧道文化公園」，因林木扶疏，被網友稱為「通往神隱少女國度的神祕隧道」。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春說，崎頂子母隧道與苗栗市功維敘隧道，都吸引許多遊客造訪，協會也帶會員「逗熱鬧」，但二○一七年十一月間，發現兩處無障礙設施不夠友善，經協會陳情與相關單位會勘後，苗市功維敘已改善，崎頂隧道迄今仍不友善。

呂萬春說，當時協會也反映子母隧道沒有公廁，也讓遊客不便，縣府文化觀光局從善如流，已完成公廁建置並有無障礙廁所，可惜廁所前仍是碎石鋪面，同樣進出吃力，他苦笑要「四輪驅動」輪椅才足以應付。縣府文觀局表示，會請廠商改以透水磚鋪面，以利身障朋友方便如廁。

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