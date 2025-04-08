傅崐萁籲「共赴國難」 曹興誠：「投共幫」就是「國難」

前聯電董事長曹興誠質疑，「投共幫」不可能和我們「共赴國難」，他們本身就是我們的「國難」，儘速罷免這些投共立委，才叫「共赴國難」 。（資料照）

2025/04/08 08:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普宣布將對台灣課徵32%關稅，立法院國民黨團總召傅崐萁呼籲即刻邀集朝野政黨「召開國是會議，共赴國難」。前聯電董事長曹興誠今（8）日駁斥，「『投共幫』不可能和我們『共赴國難』，他們本身就是我們的『國難』，儘速罷免這些投共立委，才叫「共赴國難」。

曹興誠發文質疑，什麼是「國難」？2018年中共修改憲法妄稱「台灣是中華人民共和國的領土」，意圖侵吞台灣人共同擁有的，價值起碼50兆台幣的地產，讓台灣人變成「無產階級」，並導致中華民國的滅亡。這是國難。

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曹興誠表示，賴總統的對策是，不承認中共憲法內容，宣布兩岸兩國互不隸屬，中國是台灣境外敵對勢力。國民黨裡的投共幫有「共赴國難」，支持賴總統抗拒我們的領土被侵吞嗎？

曹興誠指出，他們不但不支持賴總統保護國土，反而站在中共立場，咒罵賴總統是台獨、是挑釁，在引起兩岸戰爭。「投共幫」這樣槍口對內，顯然在和中共裡應外合，意圖消滅中華民國。

「關稅問題和股市下跌，比國家滅亡孰輕孰重？」曹興誠強調，投共幫不關心國家滅亡，卻聲稱關心股市和關稅，絕對是虛情假意。他們只會幸災樂禍，擴大問題，絕對不會真心和賴政府合作去解決問題。

曹興誠直指，上次武漢病毒來襲，已經領教過他們的無理取鬧，提油救火，藉機奪取選舉利益。這次遇見關稅危機，他們又開始胡言亂動，乘機擴權，並想脅迫民進黨中止罷免，讓他們苟延殘喘。

曹興誠說，「投共幫」不可能和我們「共赴國難」，他們本身就是我們的「國難」。大家儘速罷免這些投共立委，才叫「共赴國難」。驅逐內奸以後，國家恢復了健康，則沒有克服不了的問題。

他強調：「大罷免萬萬不可停止！這是我們公民覺醒、救國救民的背水一戰；這次不成功，則退無死所。大罷免成功在即，讓我們一起加油，再加油。」

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