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    轟徐巧芯「詭詐惡毒中共地下黨員」 曹興誠：不罷還有天理嗎？

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    2025/04/11 13:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯9日在立法院外交國防委員會質詢時，當場要求國安局7天內調查她是否為共諜或中共地下黨員，並與國安局長蔡明彥針鋒相對。前聯電董事長曹興誠10日點名徐巧芯、傅崐萁等藍白立委，強調若想證明自己不是中共代理人，有更直接的方式，就是公開對台灣忠誠宣誓。曹興誠今日再在臉書開炮，徐巧芯這個詭詐惡毒的中共地下黨員，每年要花掉我們一千萬的納稅錢，還要羞辱官員，罵、咬、踢、打其他立法委員，不罷掉她，還有天理嗎？

    曹興誠在臉書PO文表示，他請徐巧芯公開宣示：「兩岸是國與國互不隸屬」，「中華人民共和國是台灣境外敵對勢力」；以此證明她不是中共地下黨員，結果呢？徐巧芯學習蔣萬安閃避問題，連「中共是我們的敵人」都不敢說，避開了這兩個最重要、最關鍵的問題不答，她卻說她會「誓死保衛中華民國」。

    曹興誠指出，保衛國家必須面對敵人、預防敵人來犯。徐巧芯連中共是敵人都不承認，所以她所謂「如果中共武力來犯，她會誓死抵抗」云云，是騙人的空話，譬如一個人不承認冠狀病毒對人體有害，不呼籲大家事先防疫，卻說「如果」疫情來襲，她會「誓死抵抗」，那不就是鬼話、廢話？中共2018年修改憲法，妄稱「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」；這是以偽造文書的方式，對台灣進行法律戰，以建立其日後武力犯台的合理性、正當性。

    曹興誠續指，對中共的這項法律戰，台灣當然必須回擊宣示：「兩岸關係是國與國互不隸屬」，徐巧芯等投共幫，對中共2018年偽造文書、吞併台灣主權的法律戰，視若無睹，從未抗議。反而還和中共口徑一致，咒罵賴總統宣布的「國與國互不隸屬」是「台獨」，他們一方面「反對台獨」，一方面不停去和中共「交流」，等於不斷承認、默認中共偽造文書的合法性，並且幫中共取得了武力犯台的合理性。

    曹興誠分析，這都證明了他（她）們是中共地下黨員，徐巧芯不敢反對中共，卻說要保護中華民國；其保護方式就是買國旗送給她的選民。這種欺騙，極其廉價可笑，閃避了曹興誠的問題之後，徐巧芯接著對他進行惡毒攻擊。

    曹興誠說，他以前主張過「統一須經台灣人民公投」，徐巧芯惡意扭曲說曹興誠「主張統一」；放棄新加坡國籍回台共赴國難，她卻攻擊曹興誠曾經放棄國籍是「叛國」，間接侮辱了所有海外台僑。有人說曹興誠曾經交過中國女友，她就說我「下半身通匪」，同時侮辱了所有在台陸配和他們的配偶。

    曹興誠直言，這個詭詐惡毒的中共地下黨員，每年要花掉我們一千萬的納稅錢，還要羞辱官員，罵、咬、踢、打其他立法委員，不罷掉她，還有天理嗎？

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