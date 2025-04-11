徐巧芯誣指外交部專員為共諜 當事人妻子：已委託律師提告

國民黨立委徐巧芯日前誤稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，還在社群曝光無關人員（外交部北美司一名何姓專委）的長相，讓被誣指為共諜的何員妻子氣炸，何妻今日更表示已委託律師於11日提告。（資料照）

2025/04/11 13:04

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前誤稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，還在社群曝光無關人員（外交部北美司一名何姓專委）的長相，讓被誣指為共諜的何員妻子氣炸，何妻今日更表示已委託律師提告。

徐巧芯9日在立院外交及國防委員會質詢，爆料吳釗燮身邊一名「何姓助理」也是共諜，並問國安局是否正在調查。她還以投影片秀出她口中的共諜、何姓男子的名片、照片及職務經歷，並稱何員現職為「外交部北美司專委」。國安局長蔡明彥當下就表示，徐巧芯的資料可能有誤，且恐違反個資法。但徐巧芯堅稱其資料來源都是「網路公開」，不會有違法疑慮。

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外交部長林佳龍表示，他得知此事後有請同仁去查，應該是錯誤資料，涉案人並非外交部北美司的同仁。不過當天下午徐巧芯仍在臉書發文，貼上同一份誤植錯誤資訊的簡報圖痛批何員。事後得知誤植也未刪除發文，而是在原貼文上方另外新增「道歉啟事」（之後改為「新增回應」）。

自稱是何姓專員妻子的女網友在Threads發文怒嗆徐巧芯栽贓陷害，除了表示一定要罷免徐巧芯，也質疑徐巧芯一邊道歉；一邊做小動作，「還要求索取我先生的電話，說要致電『說明』。並傳送貼圖，說要在今天『質詢部長時道歉』」。

自稱是何妻的女網友今日也再度發文透露，已委託律師於今日提告徐巧芯。該文發出不到1小時就引來數千網有按讚。

發文也質疑，「今早徐巧芯又道歉第二次，並說他的『致電說明』並沒有施壓與霸凌，我覺得可受公評，還再強迫我吞第三次的道歉，徐巧芯你好大的官威啊！」

發文也提到，「表達歉意有很多作法，截至2025/04/11 11:34分，徐巧芯那篇栽贓陷害的臉書仍有236分享，徐大立委不考慮約束自己的支持者嗎？還是仍要顛倒黑白您才是受害者？」

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