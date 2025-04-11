離奇...店門口45天三人同一地點墜樓亡 勤美誠品綠園道發聲明

台中勤美誠品商場近期頻傳墜樓案，短短45天已有3人離奇地在同一樓層、同一地點墜樓死亡。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2025/04/11 13:17

郭顏慧／核稿編輯

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〔即時新聞／綜合報導〕台中勤美誠品商場近期頻傳墜樓案，短短45天已有3人離奇地在同一樓層、同一地點墜樓死亡。勤美誠品綠園道今日發表聲明，表示向逝者表達誠摯的哀悼，同時將加強安全巡檢與防護，持續與相關單位合作，強化支持與預防措施。以防憾事再次發生。

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台中市勤美誠品購物商場綠園道的星巴克，今年2月24日發生男子墜樓死亡憾事，不到1個月，3月18日在幾乎相同位置，又有一女子墜樓身亡，相隔不到1個月，今天（11日）凌晨1時許，同位置再度發生墜樓案，年約20歲女子送醫不治，短短1個半月，共3人墜樓死亡，位置都是在星巴克大門前，也讓這家星巴克被網友稱呼為「最衰星巴克」、「最命苦的星巴克」。

勤美誠品綠園道今上午發出聲明，全文如下： 勤美誠品綠園道對近日發生的不幸事件深感哀痛，也向逝者表達誠摯的哀悼。 本商場已於3/21著手進行停車場防護措施，3/27已完成全面加裝防護網，並加強安全巡檢與防護。 經查本次事件為民眾於凌晨破壞安全設施所致。生命珍貴，誠摯呼籲大家彼此關懷、勇於求助。我們也會持續與相關單位合作，強化支持與預防措施。以防憾事再次發生。 請勿散播未經證實的資訊，讓我們共同守護理性與溫暖的社會。

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