〈台北都會〉《台北》幫柯解套？國民黨內訌 敬老金草案擱置

2019-06-21

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金，台北市議會國民黨團書記長應曉薇提「台北市重陽敬老禮金致送自治條例草案」，原已通過議會法規會，近期議會臨時大會，只要運作人數優勢即可二、三讀通過；未料，國民黨內訌，有議員主張還要詳加討論排富條款，也有議員認為通過此案反讓柯文哲解套，順理成章重發敬老金。昨議會政黨協商，決議待下個會期再審查。

意見多 議員主張詳加討論排富條款

據了解，國民黨前天上午進行黨團會議、中午政黨協商會，席間國民黨議員意見就分歧。國民黨議員徐巧芯受訪主張，應該排富，細節也應詳加討論。

國民黨議員陳永德指出，「國民黨笨蛋」，柯文哲會因敬老金一直挨罵，提出草案，會幫柯解套。陳說，應曉薇代表國民黨提草案，想比照全國各縣市普發，但前天議會大會，親民黨議員黃珊珊提加排富條款的修正草案，要逕付表決，其邏輯等同於目前柯市府所宣稱，現在中低收入戶發敬老金也是一種排富；另一方面，他們（柯陣營）還發動青年圍剿議員。

對於黨內意見分歧？應曉薇回應，其實還好耶！國民黨可考慮排富，但柯文哲常做文字操作，將排富標籤化。她說，國民黨盡力去做了，會包容、廣納其他政黨意見，她說，國民黨強行表決是會通過，但在沒取得共識、社會大眾還不了解之前，草案留待下個會期審議也好。

民進黨︰再討論 時力︰拒全面發放

議會民進黨團總召張茂楠認為，可以再討論，要找出能同時兼顧老人尊嚴、市府財源的方案。時代力量黨團總召林穎孟表示，仍反對沒有排富全面發放的政策。

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