〈南部〉國際芒果節週六開鑼 邀客遊台南

2019-06-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南國際芒果節以「夏日紅寶石︱台南好芒」為主題，廿二日起推出芒果品嚐暨展售會、芒果冰、鮮果饗宴以及採果樂等豐富活動，將在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等芒果產區熱情登場，搶攻暑假「必瘋必遊」旺季市場。

22日至7月14日 產區輪流辦

市長黃偉哲昨日結合各區農會與業者大力宣傳，戴起時下流行的「復仇者聯盟無限手套」道具，霸氣啟動宣傳儀式。會場展示各品種芒果，還有業者配合芒果節推出的限定商品，有芒果豆花、芒果牛肉、芒果泡芙等美食，邀請國內外觀光客來台南品嚐鮮甜芒果，暢遊芒果故鄉。

黃偉哲說，台南芒果的質與量都是全國第一，今年更派團遠赴國外促銷，得到外國友人及姊妹市一致好評，未來也會加強行銷力道，將芒果銷往日本、韓國及加拿大等高價區域，讓農民能利市大發，也讓台南芒果成為世界知名的水果。

走馬瀨農場開幕 門票優惠

今年國際芒果節六月廿二日到七月十四日舉辦，由六月廿二、廿三日在走馬瀨農場開幕打頭陣，推出農場門票優惠價一百元送五十元折價券，及鮮撈紅寶石等活動，接下來每個週末，依序在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等產區辦理主題活動，包括芒果冰品、料理、烘焙、旅遊、採果樂等。

外銷訂單已逾三千萬美元

農業局長李朝塘指出，四月與農委會、外貿協會合辦「二○一九台南熱帶水果及加工品國際採購日」，有美國、加拿大、中國、韓國、新加坡、馬來西亞、科威特、香港、澳門等，共十六位通路進口業者參加採購洽談，估計芒果外銷訂單已達三六六五．三萬美元，可望為今年芒果外銷產值創下新高。

另外，今年持續推動「台灣下單、海外取貨」服務，包括玉井農會、楠西農會、南瀛農產國際行銷公司、一品物產國際公司以及台南物產國際貿易公司等五家貿易商，對台南芒果快速銷往日本及中國（上海、福建）市場，助益良多。

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