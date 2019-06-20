〈北部〉去年159起車禍 龍潭中興路增設分隔島

2019-06-20

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區中興路是連接龍潭、大溪兩區的要道，道路中央雖設有防撞桿，但行人、機車常違規穿越道路，險象環生，公路總局四年多前規劃設置中央分隔島，卻遭兩側商家強烈反彈，經民代、市府斡旋，終於達成共識，將分三階段配合電桿地下化工程施作分隔島，預計八月底完工，可望改善交通安全。

拖4年才獲共識 8月底完工

中興路車流量龐大，長期以來因為沒有中央分隔島，大小車禍不斷，二○一五年初，公路總局提出設置中央分隔島的改善方案，但兩側商家認為路肩縮減恐影響生意，強力反彈，公路總局只好採折衷方案，在道路中央的槽化線區域設置防撞桿，但因防撞桿間縫隙大，雖減少汽車違規迴轉，機車、行人仍常違規穿越，車禍也時有所聞。

龍潭警分局統計，中興路去年發生一五九件車禍，今年到五月底也已發生五十三件，造成廿人受傷。

市議員徐玉樹表示，中興路從大昌路口到民豐一街之間的三．五公里路段，兩側有許多電桿與交通號誌桿，道路上空佈滿電纜，遠望猶如蜘蛛網，有礙市容觀瞻，還有支電桿與武漢陸橋緊鄰，若電線掉落或民眾誤觸，後果不堪設想。

分隔島將留缺口 設號誌管制

經市府、民代、各單位長期協調，中興路至民豐一街口路段設置中央分隔島案終於拍板，公路總局也修改原規劃案，路肩僅縮減至廿五公分，並在分隔島設計廿四處缺口，方便機車、行人出入，缺口處也會設管制號誌，可望減少五成車禍發生機率；另外，市府協調台電公司將沿線三百餘支電桿地下化，部分遷移至分隔島上，安全性及市容都可大幅改善，商家也由反對改為支持。

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