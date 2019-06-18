〈北部〉《封閉六年》太魯閣九曲洞步道 6.24試行開放

2019-06-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮太魯閣國家公園內熱門景點的九曲洞步道，是太魯閣峽谷最精華路段，景緻鬼斧神工，但過去經常傳出落石砸傷遊客，自二○一三年以後封閉。太魯閣國家公園表示，九曲洞封閉後進行步道整修，興建明隧道、新增水景步道等設施改善工程，原訂暑假開放，提前於下週一（六月廿四日）起試行開放，希望讓遊客在相對安全的環境欣賞太魯閣峽谷。

開放700公尺 需原路折返

全長二公里的九曲洞步道原本是中橫公路舊道，步道鑿穿山腹的大理石而行，一九九六年公路局新建一千二百公尺長九曲洞隧道完工，原有舊隧道轉為人行步道，讓遊客用雙腳親近太魯閣峽谷最精華的路段，欣賞壁立千仞的「一線天」美景，腳下是湍急的立霧溪水，每年吸引大批遊客覽勝，但因落石多次砸傷遊客，自二○一三年封閉整修。

太管處表示，在廿四日試行開放的九曲洞步道，需由九曲洞隧道西洞口（台八線一七三．七K）進入，開放路段七百公尺，無法直通步道東口，需原路折返。

興建明隧道、新增水景步道

完修的九曲洞步道除了特別設計的拱形水泥景觀明隧道，還有一段水景步道可從現有的步道路面往溪谷下行，可以從較低的位置親近峽谷，聆聽立霧溪激流切穿峽谷的轟轟水聲，堪稱戶外地質教室。

太管處呼籲，步道入口腹地有限、無停車格，自行開車者可把車輛開到合流（一七○．七K）、綠水（一七一．四K）停車，再徒步約二到三公里可到，或搭乘太魯閣客運、花蓮客運班車，從綠水站轉乘到九曲洞站，或直接搭乘公車從花蓮車站到九曲洞站，每日從上午八點至晚上六點，計四十六班次的公車停靠九曲洞，包括往天祥、往太魯閣各廿三班次；至於遊覽車遊客則在九曲洞明隧道臨時停靠站上下車。

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