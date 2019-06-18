〈北部〉戶所「跨越時空」 更正戶籍登記

2019-06-18

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕日前一名八十三歲吳姓市民到竹市北區戶政事務所求助，表示因一直缺少出生即早夭的大姊「除戶謄本證明」，而遲遲無法向地政事務所辦理土地繼承登記，非常苦惱。北區戶所動員員工清查，搜遍日治時期、光復初期戶籍謄本，確定當初其姊尚未登記戶籍即夭折，立即協助吳家更正，讓老先生順利完成土地繼承登記，完成一項「跨越時空」的戶籍登記。

新竹市北區戶政事務所指出，日據時期戶籍全採手寫登記，戶政人員也通常依報戶口者回報作登記，當年民眾許多不識字，也無從複驗登記有誤的資料，造成若干民眾戶籍資料有誤。

讓吳先生土地繼承登記始終卡關的「除戶謄本」也是出此原因，北區戶所加派人員，花費數日的時間調查了吳家自日據時期、光復後至今約四十多份的戶籍相關申請書及謄本，終於發現吳先生的父親當年始終誤認早夭女兒已向戶所登記為長女，但當時吳父並未向戶所申報此早夭長女。

為姊辦除戶 8旬翁償宿願

戶所確定並無長女現戶、也無相關除戶資料後，終於解開困擾吳家已久的難題，立刻協助提出更正戶籍登記事項，並發函給吳先生，證明確實無長女資料，也讓吳先生持此證明文件，向地政事務所順利辦理土地繼承登記，戶所「跨越時空」達成戶籍更正，完成一項不可能的任務。

民政處表示，許多文件登記特別是繼承相關者，戶籍謄本皆為必備文件，而依戶籍法規定，戶籍登記事項有錯誤或脫漏時，可向戶政事務所申請更正。以本案為例，人民的出生別屬於事實認定的問題，民眾若能提出有力證件足以認定其出生別，確屬登記錯誤，可准其更正登記。

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