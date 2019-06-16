〈台北都會〉追思「金瓜石事件」 受難者家屬：讓世人不忘歷史

2019-06-16

〔記者林欣漢／新北報導〕一九四一年間發生的「金瓜石事件」，造成三十三名受難者冤死獄中，金瓜石多個家庭因此破碎，瓜山國小校友會、新北市立黃金博物館昨舉辦「金瓜石人權追思音樂會」，合唱自創的追思歌詞版「望春風」緬懷故人，場面莊嚴肅穆。

33人冤死獄中 音樂會緬懷故人

每年六月，瓜山校友會及社區居民在黃金博物館的Ｓ形坡道前舉辦「金瓜石人權追思音樂會」，昨天在優人神鼓深沉卻震撼人心的鼓聲中開場，接著由校友會合唱自創追思歌詞版「望春風」，在地音樂家吳朝潭、吳志仁及蕭煌麟等人也演奏薩克斯風、電子鋼琴及排笛，眾人默禱三十三秒來紀念三十三名罹難者，並在紀念碑前獻上象徵純潔的白玫瑰，悼念逝去的故人。

市府文化局主任秘書翁玉琴表示，當時的殉難者多半是瓜山國小校友會的親屬，為了追念先民且撫慰殉難者親屬的感傷，並提倡人權普世價值的理念，從二○一三年起每年舉辦追思會，讓家屬用平和、寬容的態度看待過往不幸的歷史，也透過音樂會緬懷故人，期盼不再有人遭受同樣的痛苦。

受難者之一王金發的外孫高智國致詞表示，小時候就聽長輩談起金瓜石事件，幾年前到黃金博物館參觀，看見紀念碑有外公的名字，很感謝追思音樂會讓世人不忘歷史的慘痛事件。

在二戰時日本統治台灣末期，日人擔心台灣人趁機反叛，捏造金瓜石事件並發動莫須有的武力鎮壓，逮捕一百多名地方仕紳並嚴刑逼供強迫認罪，登錄有案的三十三名受難者皆為瓜山國小校友或家長；瓜山國小校友會有鑑於歷史不能磨滅，以金瓜石樹梅鑛場的礦石，在受難者被逮捕的集中處（現為黃金博物館園區）設置紀念岩誌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法