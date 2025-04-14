為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    陽明山火燒山 初判空氣品質感測儀起火

    北市陽明山七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。（記者鹿俊為攝）

    北市陽明山七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。（記者鹿俊為攝）

    2025/04/14 13:48

    〔中央社〕陽明山國家公園管理處今天說，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，在執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，已貼告示提醒民眾勿進入小油坑區域。

    台北市消防局上午11時17分獲報，指北投區竹子湖路一帶（陽明山小油坑）發生火災，燃燒面積初估100平方公尺，緊急出動指揮車4輛、消防車16輛、救護車1輛和72人到場滅火，大火白煙瀰漫山頭。

    陽明山國家公園管理處透過臉書（Facebook）表示，七星山步道區域出現山林火災，已有消防與相關單位處置，為了民眾安全，請勿前往這區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。目前七星山步道封閉（小油坑登山口端）、小油坑停車場封閉，公車也暫不停靠小油坑服務站。

    陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍告訴中央社記者，目前初步研判，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，不過確切起火原因仍要待後續調查釐清。

    黃秀萍說，失火時，管處人員馬上前往了解與疏散，也已貼告示禁止遊客進入小油坑區域；至於擎天崗的牛隻沒有受到影響。

    北市消防局派出大批人車前往救援。（取自陽明山國家公園即時影像）

    北市消防局派出大批人車前往救援。（取自陽明山國家公園即時影像）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播