罷免洪孟楷二階連署逼近門檻 民團宣布「蓋牌」全力拚5萬份目標

不少民眾響應罷免洪孟楷二階連署行動。（記者羅國嘉攝）

2025/04/14 13:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北部分罷免國民黨案二階連署進入最後衝刺，罷免新北市第一選區藍委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」今（14日）公告，截至13日罷免連署書累計3萬6589份，達到法定門檻的94%。為專注推進最終階段，團隊決定自今日起不再公布連署數字，正式進入「蓋牌」階段，全力衝刺預設的5萬份安全目標。

罷洪案自3月14日啟動第二階段連署作業，根據規定，需在60天內完成至少3萬8764份有效連署書才能成案。為確保通過門檻，團隊設定的安全目標為5萬份。以目前累積數字來看，進度已達安全目標的73%，距離目標尚有一段距離，仍需努力。

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領銜人方柏翔表示，目前透過「小蜜蜂行動」及固定收件站，每日穩定接收連署書，並持續進行資料造冊工作。雖然數字接近最低法定門檻，但為避免干擾及外界誤判情勢，團隊決定「蓋牌」，不再公布後續連署進度。不過，固定收件站將持續運作，努力衝刺最後一哩路。

不少民眾響應罷免洪孟楷二階連署行動。（記者羅國嘉攝）

不少民眾響應罷免洪孟楷二階連署行動。（記者羅國嘉攝）

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