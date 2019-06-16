〈北部〉三重、新莊客運直達宜縣 最快明年暑假上路

2019-06-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與新北市政府研擬合推國道客運直達路線，共有三重、新莊直達宜蘭轉運站，與直達羅東轉運站兩條路線，預訂八月公告路線；全案籌備如果順利，最快明年暑假上路。縣府交通處指出，新北市三重區、新莊區，民眾到宜蘭需求比例高，希望透過「點對點」的國道客運直達路線，達到便民目標。

宜蘭縣現有十二條國道客運路線，一年約有一千萬人次搭乘，平日平均載客量二．七萬人次，假日達三．五萬人次。

2條路線 直達宜蘭、羅東轉運站

縣府近期與新北市規劃國道客運直達路線，根據交通部運輸研究所問卷資料，新北市民眾有赴宜蘭需求的比例，以三重、新莊地區最多。但三重、新莊區民眾要搭國道客運到宜蘭，必須前往板橋或台北市搭車，相當不便。

有鑑於此，縣府與新北市政府規劃新莊區機場捷運A3站（新北產業園區站）經捷運三重菜寮站，從三重交流道上國道前往宜蘭轉運站，另一條則直接到羅東轉運站。

不用到板橋搭車 可省20分鐘車程

縣府交通處指出，目前新北市民到宜蘭，如要搭國道客運，只能從板橋搭車，但板橋的路線非直達車，而是全程車，要繞經平面道路許多站點，從板橋行經台北後才上國道，車程太長，兩條新路線上路，從新北搭國道客運到宜蘭，可省下十至二十分鐘。

縣府交通處指出，兩條新規劃的路線與機場捷運銜接，A3站也是未來新北捷運三環三線轉乘站，除了便利三重、新莊區民眾到宜蘭旅遊，促進觀光發展，縣民搭新路線客運到新北，可以接捷運到機場或者到雙北其它地區，非常便利。

協商階段 預計8月公告新路線

縣府交通處表示，全案還在協商階段，順利的話，八月宜縣會與新北市政府共同公告新路線，只要有業者投標，招標順利，經過一年籌備期，最快明年暑假就可以上路。

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