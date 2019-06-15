〈南部〉台南義消總隊長交接 徐國勇出席

2019-06-15

〔記者王捷／台南報導〕台南市義消總隊長昨天交接，新任總隊長是黃崇銘，內政部長徐國勇出席並與消防、義消人員開唱台語歌「拚命的堅持」。

徐國勇說，因為消防弟兄的默默付出，沒有假日、不分晴雨，讓他決定即使再忙都要來親自參加南市義消總隊長交接。

原總隊長呂榮利昨天卸任，並交接給新任總隊長黃崇銘。與會企業家合力捐贈二輛災情勘查車及一輛後勤車給消防局，小北百貨則捐助義消總隊基金一百萬元，由黃崇銘代表接受。

市長黃偉哲也到場感謝企業家贊助、內政部的支持，期許義消和消防局互相協助，共創府城零災害。

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