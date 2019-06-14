〈台北都會〉柯文哲推節目打造個人形象 議員批公器私用

2019-06-14

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲本週三起在YouTube官方頻道，推出以「科學」講解政治的節目，市府副發言人柯昱安特別強調，希望能打造柯個人品牌，凸顯和藍綠政治人物不一樣的形象，影片拍攝由市府媒體事務組五人影音小組製作，並動用媒事組公務經費籌拍，引來藍綠北市議員批評柯利用市府公帑拉高聲勢，質疑此舉是為總統大選鋪路，明顯公器私用。對此，柯昱安坦承使用市政資源，但強調會想辦法扣緊市政。

副發言人柯昱安坦承 使用市政資源

主打柯Ｐ開講「這，就是科學」的網路節目，一共拍攝剪輯成十集，每集約十分鐘，前晚首集上線，柯在節目中以細胞發炎反應解釋年金改革政策，強調內部問題不應外部化，未來集數也會引用草履蟲生態，討論獨派為何不打九二共識、談論藍綠政黨競爭激烈等議題，與市政相關性受到質疑。

民進黨市議員簡舒培表示，她有看柯的新節目，首集主要內容都是講時事，根本和市政內容無關，不能用市政資源替柯做個人宣傳，不能認同柯用公帑拍影片為自己拉高聲勢。

議員王世堅︰用市長資源 打造參選舞台

民進黨市議員王世堅痛批，柯文哲過去一直用首都市長的資源打造參選舞台，根本就是公器私用，柯拍很多所謂的「市政宣傳」影片，都是自己當男主角，雖然柯說是省錢，根本就是做個人宣傳，省錢這種噁心的藉口都講得出來，真的是厚顏無恥。

議員戴錫欽︰內容已超乎市政議題

國民黨市議員戴錫欽則表示，年改或九二共識都是近年來大眾關注的重大公共議題，但這並非市府職權或市長層級可以處理的，談論這些內容已經是超乎市政議題，很容易讓人跟二○二○總統大選聯想在一起，替未來參選找到立基點。

社民黨市議員苗博雅則認為，若涉及市府公務員經營影片，相關內容還是應與市政有關，不能只是純粹做個人形象打造。

柯昱安︰經費不多 內容會想辦法扣緊市政

負責總策劃的柯昱安表示，拍攝經費僅約數千元，經費並不多，雖然影片拍攝有使用到市府資源，但每一集影片內容都與市政有關，例如本週三推出第一集，一開始就宣傳敬老卡搭計程車，內容都會想辦法扣緊市政，請議員放心。

柯昱安表示，柯市長是台大教授出身，慣用科學方式決定政策，影片內容都是柯文哲自己的發想，運用科學理論，解析政治時事的現象。只有道具要花費，因此整體經費並不多，首集上線網友評價不錯，線上同時收看有五千多人，並不算多，但網路影片在意的是「長尾現象」，將持續關注後續點閱率。

另外，為期九天的市議會總質詢昨畫下句點，議長陳錦祥說，議員最關心的題目是柯文哲是否參選總統、重陽敬老金等，他提醒柯不管是否參選，都要做好市政，柯允諾會將意見逐一檢討落實。

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