〈北部〉《新竹》竹市議會民進黨團提案聲援「反送中」 國民黨反對

2019-06-14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團昨天在定期會最後一天提出「聲援香港反送中」臨時動議案，號召全體議員聲援香港民眾以民主自由普世價值對抗威權獨斷的香港政府，獲綠黨議員與時代力量黨團支持，但遭國民黨團反對，最後擱置未通過。

綠黨議員與時力黨團支持

民進黨團總幹事劉康彥表示，此案若通過，新竹市將是第一個站出來聲援香港的地 方縣市議會，對國民黨團不支持表示遺憾與不解，但仍號召相信民主人權的市民聲援香港，鼓勵香港人民堅持下去，台灣人民支持民主香港的態度不會變。

新竹市議會六名民進黨議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥提出這項臨時動議案。民進黨團總召李妍慧表示，民主人權是普世價值，這幾天很多市民對香港局勢同感憂懼，因此黨團在此時站出來發聲，除聲援香港民眾，更重要的是表達民進黨捍衛台灣、守護民主的堅決態度，面對專制獨斷的強權，堅持公義與人權絕不妥協。

民進黨團臨時動議全文：近日香港政府欲提案修正《逃犯條例》與《刑事事宜相互協助條例》，法條內容對人權影響甚鉅，引起香港民眾重大反彈。此修法對台灣國民影響重大，因此全體議員應提出嚴正抗議，並對香港民眾予以聲援。

時代力量黨團及綠黨市議員劉崇顯都表達贊成立場，認為這是普世價值，對此提案未過表示遺憾。

臨時動議案擱置未通過

新竹市議會國民黨團書記長張祖琰在會中表示，有些議員並未到場，不能代其發言、討論與做決定，所討論的結果不能代表其他議員，建議停止討論。

國民黨市議員林耕仁則認為，香港、中國是一國兩制，中華民國是一中各表，我們表示自己的好了，個人想表達什麼，各黨團自己決定就好。最後擔任主席的國民黨籍議長許修睿裁定此臨時動議案未過。

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