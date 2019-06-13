〈台北都會〉《新北》運動中心2.0量體小 選在都會區

2019-06-13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市目前已有十六座國民運動中心，平均每座興建成本高達六．五億元，由於市庫財政拮据，體育處提出「國民運動中心2.0」轉型的二代計畫，在人口密集的都會區利用閒置空間，興建量體較小的第二座運動中心，以民眾最常使用、喜歡的舞蹈韻律教室、健身房為主，希望在市長侯友宜四年任期內完成十六座。

體育處長洪玉玲指出，國民運動中心必須具備室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、桌球場六大核心運動設施，其中以體適能中心、韻律教室的使用率最高，是二代轉型的重要項目，再加上飛輪教室。

她說，二代計畫是利用都會區閒置空間，方便民眾就近運動為原則，透過財政局協助媒合，優先活化閒置或低頻率使用的公有廳舍，有適合的土地再輔以新建，今年預計有三處營運，包括已找到營運廠商、正在裝修的板橋第一運動場，可望今年十月底前營運；新莊勞工中心將於下週上網招商，預計七月開標；三重區重新公有零售市場正在進行耐震補強及變更多目標使用，預計十月找到營運廠商。

另外，中角灣水上（衝浪）國民運動中心也在招商中，可望十月底完工，接下來還有板樹體育館、新莊中港大排願景館、廣福派出所共構、中和佳和公園共構等場地，都要繼續規劃、推動。

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