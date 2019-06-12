〈北部〉腸病毒升溫 宜花上週逾500人次就診

2019-06-12

〔記者張議晨、花孟璟／綜合報導〕腸病毒進入流行高峰期，宜蘭縣五、六月國小、幼兒園有廿二班自主停課，目前還有四班停課，宜縣上週腸病毒就診累積二百五十九人次；而花蓮腸病毒的最高峰期出現在端午節前一週，就診高達三百一十九人次，花蓮縣衛生局前往各校加強宣導，上週端午節週就診數降到二百六十三人次，目前五班停課。

宜蘭就診達259人次 目前4班停課

宜蘭縣今年腸病毒流行閾值（界限值）為二百二十人次，若每週就診人次超過該標準，即代表疫情進入流行高峰。根據衛福部疾病管制署疫情監測資料，宜縣上週腸病毒就診累積二百五十九人次。其中，較易引起重症的七十一型腸病毒，已有十一例被檢出為陽性輕症，分布於蘇澳、冬山、大同、南澳等四鄉鎮，人數略高於去年同期。

宜蘭縣衛生局疾病管制科長許玉霞說，今年腸病毒比去年同期就醫人數略增，推測與氣候炎熱有關，疫情發展至今，幸無重症、死亡病例，多為輕症個案，不過，五、六月全縣公私立國小、幼兒園已有廿二班停課。

花蓮就診略降仍有263人次 5班停課

花蓮縣衛生局則表示，花蓮縣的流行閾值是每週不超過一百一十人次，在端午節前二週（廿一週）週，就診人數為二百九十二人次；端午節前一週（廿二週）進入最高峰，就診人次更來到三百一十九人次；幸好到上週第廿三週，疫情有趨緩，就診人次下降到二百六十三人次。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，腸病毒高峰期每年都在六月初期，上週原本統計共五所國小共十七個班級停課，幼兒園四校校十八個班級停課，過了端午節後，本週已剩下四所幼兒園、一所國小各一班停課，共有五班停課中。

宜蘭強制啟動727停課機制 違者將開罰

宜蘭縣衛生局則指出，原先各校同班若有兩人腸病毒確診，學校可視情況自主停課，為避免疫情增溫，縣府昨強制啟動「七二七停課機制」，若學校或機構低年級、公私立幼兒園、托嬰中心等，同一班學童七天內有兩人確診腸病毒感染，該班須強制停課七日，若未依規定通報與停班，可依「傳染病防治法」開罰，最重可處一萬五千元。

宜蘭縣衛生局表示，停課主要是杜絕腸病毒群聚感染，但預防腸病毒仍需靠勤洗手，由於成人感染症狀不明顯，容易疏於防護將病毒傳染給孩童，衛生局提醒家長回家後須更衣、洗手過後，才可以抱小孩，若家中孩子確診腸病毒，應讓孩童在家休息至少一週，並與家中其他幼童隔離，以免遭受感染。

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