〈南部〉《高雄》基層忙滅蚊 民政局長陪韓赴花造勢

2019-06-09

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕高雄市區登革熱疫情延燒，正當區公所、清潔隊在端午連假頂著烈日加班清淤滅蚊，市長韓國瑜卻忙著到花蓮參加總統初選造勢，連動員防疫的區里指揮中樞民政局長曹桓榮也跑到花蓮助陣，三民區市議員何權峰怒批「高雄人你為何不生氣！」

曹桓榮不回應 議員問「高雄人你為何不生氣！」

曹桓榮昨晚匆忙由花蓮趕到台北，準備趕搭高鐵返回高雄，對於記者的電話採訪，只說「不好意思，現在正在趕高鐵，不便回應！」

高雄市截至昨天為止，確診登革熱十五例，其中十四例住鼎金里、一例住隔壁鼎西里，三民東區清潔隊員趕在端午連假繼續加班，頂著烈日、冒著被叮咬危險到鼎金里噴藥滅蚊，清除積水容器。帶隊官、三民東區清潔隊長王仲裕說，端午豔陽高照，同仁到金獅湖市場、里內巷道消毒噴藥，有志一同盼讓疫情降溫。

清潔隊赴鼎金里噴藥 公所清積水容器

昨天上午，三民區公所主管也總動員，配合環保局清潔區隊，與同仁一起在鼎泰里巷弄內協助老舊公寓住戶清除積水容器，搬運廢棄堆積雜物。

市議員何權峰忍不住開砲，認為三民區轄區內疫情嚴重，高雄市長不但跑去造勢，連理應帶頭防疫的民政局局長曹桓榮，也先跑到花蓮幫韓市長勘場，怒問「高雄人你為何不生氣！」

市長韓國瑜三日曾到鼎強里視察疫情，引發外界批評「跑錯里」，對此，疾病管制處技正潘炤穎認為是誤解，強調市長兩度深入疫區慰勉同仁，防疫團隊未懈怠，戒慎以對。

潘炤穎說，鼎強里（亦為高風險防治警戒範圍）與鼎金里僅一街之隔，且鼎金里連續執行防疫，疫情風險降低，市長再度於五日前往鼎金保安宮，率領義警消等志工團隊清除髒亂。

三民區長藍美珍也在連假期間，帶領公所里幹事、清潔隊六十多人清除鼎金、鼎西里髒亂空地、菜園及資源回收處，總共清除廢棄物一千六百廿公斤、資源回收物三百公斤。

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