〈南部〉《高雄》安全島、人行道「發大草」 民批韓別只顧選總統

2019-06-09

〔記者王榮祥、蔡清華／高雄報導〕近來高雄市區多處公園綠地遭爆雜草叢生，昨天民眾加碼再爆連人行道、安全島也「發大草」，痛批市長韓國瑜只顧選總統，無心市政！高雄市政府解釋，主要是近期高溫加上數場大雨，雨後雜草生長過快，已全力調派人員與機具修剪中。

雄中附近人行道雜草叢生

近日有鳳山民眾PO照，指出一處社區綠地，雜草長到比公園椅子還高，怒批「膨風愚」搞爛高雄，無獨有偶，昨天不少民眾接力爆料，包括雄中附近人行道、永豐路安全島都雜草叢生，連高雄門面小港機場前圍牆外都「發大草」，感嘆「高雄到底得罪誰」。

前高雄市行政暨國際處長陳瓊華上月也曾在臉書PO照，指出高雄打狗故事館周遭雜草太多，要市長韓國瑜記得找人除草，並提醒這是觀光區、不是「草原」，這麼茂密的草，裡面可能有多少蚊子？

雨後雜草生長過快 市府派員修剪中

臉書粉專「只是堵藍」更諷刺呼籲，「草包～可以快點派人來割草嗎？這到底是發大財還是發大草？」

高雄市政府昨指出，遭質疑部分包括養工處主管的道路兩側與公園，以及教育局所轄校園預定地（閒置空間綠美化），市府各機關單位依管理權責，都有規劃例行性修剪維護。

工務局表示，最近天氣變化急劇，連續高溫及持續性降雨，導致雜草雨後突然生長過快，例行性雜草修剪維護作業，無法即時滿足實際需求。

工務局也請市民朋友幫忙，若對高雄市環境有任何建言，可撥打免付費一九九九市民服務專線通報，第一時間市府各機關會立即派員處理。

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