〈台北都會〉北市五常國中設實驗班 「未來教育」先體驗

2019-06-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市五常國中設立全台首創「未來教育實驗班」，一○八學年度釋出四十八個名額，吸引四十六人登記報名，五常國中昨舉辦課程營隊讓學生搶先體驗，廿五名學生犧牲端午連假，全數到校學習關於程式語言、英語「雙語課」，不少家長陪同在側，評價不錯，校方將於七月五日辦理新生報到，對招生充滿信心。

五常國中體驗營昨上午找來Google講師應用VR虛擬實境編輯器，教授虛擬實境的場景製作，講師應景以端午節為例，讓學生利用3D軟體建置場景與虛擬角色，不少學生選擇耶誕節等節慶主題撰寫程式，還設立任務關卡，戴上虛擬實境眼鏡完成關卡，學生直呼「好有趣」。

下午則由外籍老師以夏威夷為例，全程用英語介紹景點及旅遊活動如潛水，還帶著學生一起玩英文接龍，最後讓學生分組選定暑假想參訪的國家，各組學生合力完成海報繪製，呈現國家主題，還大玩有獎徵答，課程內容格外活潑。

五常國中教務主任陳瀅如指出，不同於芳和、民族兩所實驗國中，課程主軸以長征或生態等動手或實地探索，五常重點放在程式語言、英語、創業之外，上課緊扣升學高中的內容，例如與北科大AI專班的教授合作，讓國中生不僅有學科，還接觸到專業知識，對於未來上高中特色班如建中科學班，都有幫助。

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