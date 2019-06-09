〈台北都會〉「每天抓不完」 居民憂動工加劇鼠患

2019-06-09

〔記者蔡思培、蔡亞樺／台北報導〕台北環南市場將大規模動工，在地萬華區和平里長吳淑芬直指，現在周邊的老鼠已經每天抓不完，有的體型超大，有的很機靈，利用車輛、下水道快速移動到更遠的地方，有的還會想辦法上到三、四樓，一旦市場大規模動工，將加劇鼠患。

吳淑芬表示，每當環南市場一有動作，老鼠就亂竄，市場動工後，老鼠恐另尋食物來源，從市場跑往住家；之前有老鼠跑到她丈夫停在堤外的車子築窩、破壞設施，還有民眾家中遭老鼠闖入，咬壞衣服、木頭、隨地大便，居民與攤商相當苦惱。她呼籲台北市政府動工前先處理好問題、做好防堵，避免老鼠從地下、水管等處竄出。

綠堤里長邱郁惠也說，環南市場附近的老鼠數量多、體型大，上次市府投放大量老鼠藥，解決六百多隻老鼠，住家附近都是老鼠屍體。但部分老鼠有抗藥性、有些則不吃老鼠藥，市場附近現在仍有不少老鼠。

動保團體「愛鼠協會」表示，不建議使用老鼠藥、捕鼠夾、黏鼠板等方式捕捉，老鼠藥是毒藥，黏鼠板則會讓老鼠動彈不得，最後死在板上；呼籲使用捕鼠籠將老鼠關住、帶至山上或偏遠處放生。

環保局科長陳浩一回應，老鼠藥劑是抗凝血劑，三至七天才會死亡，防止貓、狗等動物吃到老鼠而中毒，老鼠藥並不是一般的毒藥；目前鼠類防治未使用捕鼠夾，怕傷到貓或狗，比較危險。動保團體提議活捉放生，陳浩一則表態嚴禁放生，避免破壞當地生態環境。

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