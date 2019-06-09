〈台北都會〉北市環南市場二期10月拆 4波滅鼠展開

2019-06-09

〔記者蔡亞樺、蔡思培／台北報導〕台北市最大傳統市場環南市場二期工程，今年十月拆除，規模比一期工程還浩大，周邊住戶最憂心市場鼠患問題，怕老鼠竄進三、四樓住家。台北市長柯文哲語出驚人指「環南市場老鼠上百萬隻」，主責的北市環保局擬定百萬「鼠」軍消滅計畫，展開長達四個月的噴藥、投餌、放黏鼠板與鼠籠等作業，不過里長仍有疑慮，怕老鼠產生抗藥性，滅鼠成效差。

噴藥、投餌 里長怕有抗藥性

環南市場改建工程分為兩期，第一期工程將舊家禽市場拆除、舊公車保養廠空地搭建中繼市場，二○一四年、二○一六年執行滅鼠計畫，市場處統計二○一四年捉到六百隻老鼠；今年八月，中繼市場將完工，上千個攤商移入後，進行第二期工程，拆除四棟建物。

環南二期工程十月起將動工，周邊四個里的里民最害怕，和平里長吳淑芬直指，每天抓都抓不完的老鼠，一旦動工，鼠患會加劇。綠堤里長邱郁惠則說，上次市府投放大量老鼠藥抓到六百多隻，但怕老鼠有抗藥性，擔心藥效不好。

市場處指防治經費約98萬元

柯文哲上月中赴議會報告市場改建，指「環南市場聽說老鼠有上百萬隻，市場內部要處理，旁邊跟工地也要處理，這些地方老鼠應該很多」，八月開始搬家，他要求環保局專案處理，找專家準備，該花錢就花錢。市場處指出，此次防治經費約九十八萬元。

柯：聽說老鼠有上百萬隻

環保局訂定四波滅鼠作戰，環保局表示，上月會議專家學者提醒，攤商移入新的中繼市場，不要把老鼠、蟑螂夾帶過去，因此第一波拆遷前一百廿天發放餌劑捉鼠，並教育攤商把箱子、籠子清乾淨，新市場管線也會塗油、溝渠布置細網，讓老鼠爬不進來。

第二波在拆遷前九十天，找出鼠跡路徑佈放藥餌。環保局指出，因市場食物豐盛，怕老鼠對藥餌看不上眼、挑剔不吃，除了添加以往會用的花生醬，今年針對喜歡吃葷的溝鼠，多加一點肉類引誘上鉤。

第三波是拆遷前六十天，市場內放置黏鼠板，並清理鼠屍；第四波在拆遷前卅天，放鼠籠、再放黏鼠板，並加強環境噴藥，以消除鼠屍上的跳蚤。

拆遷當天 以人力拉網做圍堵

為避免有漏網之「鼠」，環保局科長陳浩一說，拆遷前一週裝置圍堵設施，如溝渠放隔板、市場吊掛網子；最後一招在拆遷當天，清潔隊員以人力拉網做圍堵，有些肥大的溝鼠據說還會「跳」，所以市場周邊排滿密密麻麻的黏鼠板，不怕抓不到。

面對居民擔心鼠患問題，環保局強調，市場食物豐盛，老鼠才不吃藥劑，不是抗藥性的問題；且經過這四波的防治，滅鼠會達到不錯成效，動工期間也會提供藥劑，居民若有需求都可索取，並對周邊學校進行防治宣導。

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