〈北部〉花蓮慶鐵路節 鐵道迷搶蒸汽火車票

2019-06-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵花蓮站今慶祝一百三十二週年鐵路節，安排「機關車女王─CT二七三」蒸汽火車，帶領民眾前往「旅客列車」到不了的車站「花蓮港站」，預計上午八點半開賣的紀念套票送限量二百張乘車體驗券，五日開始已有鐵道迷排隊，想要搭上蒸汽女王一窺神秘車站面紗，搶手程度也讓台鐵人員出乎意料！

紀念套票上午8點半開賣

花蓮站配合蒸汽火車開行路線，規劃今早八時卅分在車站自由通廊發售「一百三十二週年鐵路節紀念套票」，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站的去、回名片式車票共四張，每套售價二百元，限量發行一千套；「前二百套」者，即贈送乘車體驗券，一套一張。

前200套贈送乘車體驗券

拿到蒸汽火車乘車券後的民眾，將可在十時五十三分搭乘有蒸汽女王之稱的「CT二七三」蒸汽火車於花蓮站出發，十一時廿五分抵達花蓮港站下車，徒步漫走景觀橋或坐太魯閣客運接駁專車直達花蓮港親水遊憩區，享受熱鬧的鐵道市集；下午一時卅分再搭乘原蒸汽火車返回花蓮站，約二時零一分抵達。

前往一般列車到不了的「花蓮港站」

台鐵花蓮運務段長吳金添說，蒸汽火車將載運民眾到早已不辦鐵路旅運的花蓮港站，一起遙想當年花蓮港驛盛況，今才開賣的限量一千套鐵路節紀念套票，五日一早就有民眾陸續排隊，受歡迎程度出乎意料。

若沒購買到乘車體驗券的民眾也別失望，花蓮縣政府今年結合花蓮港務分公司、花蓮市形象商圈發展協會，配合蒸汽火車開行活動，在花蓮港親水遊憩區舉辦「花蓮蒸棒‧鐵道市集」，提供限量四百支蒸汽火車限定版珍藏冰棒供鐵道迷享用，也能近距離接觸高齡八十歲的機關車女王。

花蓮縣府表示，現場將邀請各種特色餐飲胖卡餐車進駐，港區內的維納斯藝廊，還特別準備四萬多張珍貴老車票，要與鐵道迷共享「跟著車票去旅行」展覽及「當我們黏在一起」馬賽克拼貼，串連車廂、車站、車票三種主題，帶領民眾回顧火車老時光。

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