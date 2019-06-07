〈北部〉竹北東興圳景觀工程開工 明年完工

2019-06-07

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」一期工程昨天動土，預計一年後完成。客委會主委李永得說，證明去年一度被誤會、說要被撤銷的竹北國際客家藝術村案並未被停掉。他參觀汾陽堂後並認為其濃郁客家特色，具備吸引外國、年輕藝術創作者駐村創作的魅力，有助於打造竹北國際客家藝術村。

李永得：浪漫台三線重點工程

李永得表示，竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫，是浪漫台三線中很重要的一案。東興圳一帶的六家地區，是全台唯一在都市計畫區內用法律保存下來的客家文化保存區，因此在新大樓中仍可看到客家傳統聚落建築，這是國際級的景觀。

李永得說，客委會在新竹縣的前瞻基礎建設中有兩個很重要的案子，分別是國際客家藝術村與竹東客家音樂村。

證明客家藝術村案 沒有撤銷

其中竹東客家音樂村雖因土地所有權問題而暫時停擺，但國際客家藝術村持續進行中。客委會去年看到縣府作業的方式，擔心可能會耽誤時程，才會打電話通知縣府承辦人溝通如何加速如期進行，沒想到造成誤會，這個誤會就用動工典禮證明和澄清。

新竹縣政府表示，「竹北國際客家藝術村」內含兩案，包括「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」和「竹北六張犁藝術聚落活化計畫」，前者以東興圳沿線為主，後者已盤點六家地區相關的資源和周邊環境，做區內各棟古蹟歷史建築營運方案及可行性的檢討和評估，現在就等待凝聚進一步的共識。

昨天一期啟動 二期7月發包

昨天開工的第一期工程包含自強南路與中山高之間的水圳景觀再造，全長約一點一公里，將整地、改善水圳環境與景觀設施等。

第二期可望在七月發包，將以改造歷史建築汾陽堂、六家民俗公園、公三公園等水圳周邊整體景觀為主。

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