〈北部〉多項工程延宕？ 新竹市府：85％準時完工

2019-06-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會國民黨團昨天質詢指出，棒球場重建與龍山國小群英樓、關埔國小二期和華德福學校等多項重要工程延宕及流標，顯示市府對工程的推動與執行出了狀況，難保工程品質，有負市民期待與影響學生就學權益。市府回應，市長林智堅上任後共進行八百一十二項工程，準時完工的件數有六百九十一件，準時完工比率達八十五％，逾期案件比率約十五％，並無工程嚴重延宕情形。

市議員吳青山說，市立棒球場兩年多前就報廢，但重建工程一點動靜也沒有，重建工程流標六次，第七次才發包，但能不能蓋得成還是問題，質疑市府對工程延宕情況毫無處理能力。

市議員黃美慧說，棒球場重建工程雖已招標，施工恐造成里民不便，但市府未向周邊居民召開說明會，也看不到交通疏導計畫。

國民黨團另指出，龍山國小群英樓、關埔國小二期、華德福學校等工程都流標延宕，要求市府全面檢討。

市府工務處表示，棒球場重建工程已與統包廠商簽約，目前正辦理基本設計，十一月會動工，預計二○二一年八月完工。

至於龍山國小群英樓、關埔國小二期、華德福學校等工程未能順利招標，市府表示，為營造兼具品質及美學的校園環境，部分設計跳脫過去框架，施工有難度，較不易吸引廠商投標。為加速招標速度，已修正投標門檻、增加施工廠商利潤並檢討工期、工法、施工規範，這些工程近期都會再度招標。

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