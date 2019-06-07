〈中部〉《彰化》鹿港慶端陽 今晚來看夜間龍舟決賽

2019-06-07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午連假來鹿港小鎮，吃喝玩樂統統有！鹿港鎮公所表示，「鹿港慶端陽」系列活動今年為期三天，端午連假第一天就是龍舟比賽，要觀賞龍舟賽的民眾，務必把握今天時機。

鹿港端午龍舟賽重回福鹿溪後，改到晚間舉行大受好評，今天決賽將從下午一點到晚間八點半登場，想要欣賞夜間龍舟的民眾，鹿港鎮公所建議提早到觀賞看台找位置，才能欣賞夜間龍舟與福鹿溪的絢麗燈景。

燈籠海人氣選擇 光雕秀只限3天

端午來到鹿港的人氣選擇，當屬掀起一片打卡風的「燈籠海」，在藝術村、中山路都有，老街、第一市場、中山路上，都有璀燦的燈光夜景；最具話題的光雕秀，只限端午連假三天，每晚七點到九點，每三十分鐘表演一場。

「鹿港慶端陽」活動豐富又精采，端午節當然就要吃鹿港人端午必吃的「煎堆」，在天后宮、龍山寺、城隍廟、新祖宮都有免費提供；鹿港人喜愛的民俗桌遊，將在文武廟以桌遊、立體版跟民眾互動。

鹿港工藝聞名全國，端午連假也將在統一度假村舉辦「魯班公宴」，拿出看家絕活的作品，以「看桌」方式來向工藝界祖師爺魯班公祝壽。

部份路段交管 看龍舟賽有接駁車

如果錯過端午夜間龍舟，八日下午在龍山寺還有幼兒陸上龍舟、九日在台灣玻璃館也有陸上行舟，讓民眾過過癮。

因端午連假與龍舟活動舉辦，部分路段進行交通管制，端午當天推出龍舟現場到台玻館的接駁專車，觀光工廠專車將連續行駛三天，串連鹿港市區與彰濱觀光工廠之間，只要善加運用，就不會被塞車所苦。

雖然，中山路燈海已成為打卡熱點，但都集中在中山路北段，也讓南段民眾認為縣府「太偏心」。縣府城觀處長馬英傑強調，考量今年經費有限，明年將採納民眾意見，將燈海延到中山路南段。

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